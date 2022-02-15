У них теж є проблеми: випадки, коли через булінг моделі накладали на себе руки

Що насправді ховається за маскою красивих усмішок, модного одягу та нечуваної популярності? Читайте далі у матеріалі, який змінить вашу думку про fashion-індустрію.

Світ моди – жорстокий та часто небезпечний, проте це інша сторона медалі, яку ми, як глядачі просто не бачимо і більшість навіть не знаємо про неї. Правда в тому, що моделі, яких ми бачимо у дизайнерському одязі, з ідеальною фігурою та шкірою, насправді є під постійним тиском і все попередньо сказане – це просто маска.

До слова Вела подвійне життя: мама "Міс США" розсекретила, що могло стати причиною смерті дівчини

Нескінченні кастинги, високі вимоги від агентів та дизайнерів, шалена конкуренція, а також відсутність приватності – все це важкий тягар, який лягає на плечі кожного, хто працює у fashion-індустрії. Дівчата та хлопці, які працюють моделями, насправді схильні до сильних стресів, депресії, психологічних розладів. Комусь вдається справлятись з цим, але є й ті, хто не в змозі пережити це все і на жаль, опускає руки.

Чеслі Кріст

"Міс США 2019" Чеслі Кріст вкоротила собі віку. Їй було 30 років. Чеслі вистрибнула з вікна своєї квартири в Нью-Йорку. Незадовго до того, як це сталося, жінка опублікувала у своєму інстаграмі наступне: "Нехай цей день принесе вам спокій та мир", та залишила передсмертну записку.

Чеслі Кріст також працювала адвокаткою, яка допомагала несправедливо ув'язненим. А її перемога на конкурсі "Міс США 2019" стала історичною, адже того року переможницями трьох найбільших конкурсів краси Америки стали темношкірі жінки.

Про свій емоційний стан жінка згадувала раніше, говорячи про те, що відвідує сеанси психолога, а також за рік до трагедії зізнавалася, що її критикували через вік та зовнішній вигляд. Її тіло називали "чоловічим" і надто накаченим. Модель зокрема говорила про те, що відчуває тиск суспільства через своє 30-річчя.

Кім Да Уль

Чеслі Кріст / Фото AFP 2022, PARAS GRIFFIN

Новина про смерть південнокорейської моделі Дол Кім шокувала не лише близьких знайомих моделі, а й усіх, хто знав і стежив за творчістю 20-річної красуні. Супермодель та блогерка наклала на себе руки у своїй паризькій квартирі 19 листопада 2009 року. У блозі, який вела дівчина, її останній запис носив вкрай депресивний характер – модель розмістила пост під назвою "Привітай вічність" разом з піснею "I Go Deep". Вона стала жертвою кібербулінгу, коли знялася у відвертій фотосесії, у ній вона була блондинкою. Тисячі розлючених корейців відповіли, засипавши її електронними листами, в яких нападали за те, що вона розпусна або не пишається своїм корейським походженням і намагається зробити себе білою.

Проте дівчина намагалась захищатись, відповідаючи хейтерам, що вона надзвичайно пишається тим, що походить з Кореї, але для неї це не означало обмежувати себе та слухати, що вказують їй інші. Вона також запитувала у своїх критиків, чи звинувачують вони білу модель, яка пофарбувала волосся в чорне, у "намаганні бути азіаткою". Кім виправдовувалась, що це була зйомка в одному з найшанованіших у світі модних журналів, а не у відео для дорослих. І таких випадків критики та булінгу було чимало.



Кім Да Уль / Фото з інстаграму моделі

Ліна Маруланда

У квітні 2010 року колумбійська фотомодель Ліна Маруланда вкоротила собі віку, вистрибнувши з вікна 6 поверху своєї квартири. Відомо, що перед інцидентом Маруланд переживала дуже важкі часи, а саме шлюборозлучний процес з Карлосом Оньянте. Цей непростий період змусив її приймати антидепресанти. Ймовірно, важкий психологічний стан та прийом великої кількості антидепресантів могли спровокувати її самогубство. Проте у дівчини також були проблеми із самооцінкою – хоч вона і була стрункою, її однаково називали "gorda", що означає товста.



Ліна Маруланда / Фото з фан-акаунту моделі

Марго Гемінгвей

Відома американська модель та онука відомого письменника Ернеста Гемінгвея – Марго Гемінгвей страждала від алкогольної та наркотичної залежностей. А також, так як і її дідусь, у неї були депресивні розлади. Померла дівчина в липні 1996 року від передозування фенобарбіталом. Хоч і був визнаний той факт, що модель вкоротила собі віку, сім'я заперечувала факт самогубства.

Руслана Коршунова

Марго Гемінгвей / Фото з відкритих джерел

Дівчина з Алма-Ати неземної краси надихала найкращі модельні будинки планети, її обличчя прикрашало обкладинки найвідоміших журналів. Проте успішна кар'єра не завадила страшним думкам, і дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху своєї нью-йоркської квартири у 2008 році. Відомо, що Руслана була учасницею культу "Роза світу", на їхні тренінги дівчина ходила три місяці і нібито їй промили мізки. Люди, які підтримують версію суїциду Руслани, знаходять для того різні пояснення – від втоми до відсутності підтримки. Дівчині було лише 20 років, її мама досі стверджує, що це не було самогубство.



Руслана Коршунова / Фото з фан-акаунту дівчини

Люсі Гордон

Люсі вчинила самогубство напередодні свого 29-го дня народження. Британська фотомодель та акторка покінчила життя у своїй паризькій квартирі, тіло виявив її хлопець Жером Альмерс. Гордон залишила дві посмертні записки: в одній були описані побажання щодо майна, інша записка була адресована батькам. Стверджують, що мотивом стали проблеми в особистому житті.

Вівека Бабаджі

Люсі Гордон / Фото David Shankbone

Відома індійська супермодель і актриса Вівека Бабаджі наклала на себе руки у власному будинку в Мумбаї у 2010 році. Колишня учасниця "Міс світу" була однією з найвідоміших індійських моделей у світі моди. Пік її популярності припав на 1990-ті роки. Стверджують, що дівчина перебувала у депресії через розрив зі своїм бойфрендом Гаутамом Вором. Їй було 37 років, а в її особистому щоденнику, який лежав поряд з нею, останній зроблений запис звучав так: "Ти вбив мене, Гаутам Вора".

Автор: Ірина Кріксон

Вівека Бабаджі / Фото з відкритих джерел