Ніби як гот, – Кім Кардашян розповіла про незвичне захоплення старшої доньки

Днями Кім Кардашян стала гостею ток-шоу Еллен Дедженерес. У такому проєкті світська левиця з'явилась вперше після розлучення. Зірка розповіла про захоплення дітей та прокоментувала роман сестри, Кортні Кардашян.

Вперше після розлучення зірка реаліті Кім Кардашян стала гостею відомого ток-шоу Еллен Дедженерес. Вона з'явилась у студії цього разу не в балаклаві, а у чорній сукні з V-подібним вирізом.

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Кім Кардашян про дітей

Світська левиця розповіла про захоплення своїх доньок. Вона зізналась, що 3-річна Чігако та 8-річна Норт – повні протилежності.

Чикаго – справжнісінька дівчинка. Вона любить рожевий, фіолетовий, принцес і макіяж. А Норт ніби як гот. Вона обожнює Hot Topic (мережа, що спеціалізується на одязі та аксесуарах, пов'язаних з контркультурою, – Showbiz). Та наносить на обличчя фальшиві татуювання. Вона слухає Black Sabbath. Вона зовсім як готична дівчина,

– поділилась Кім Кардашян.



Кім Кардашян з Норт та Чікаго / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Знаменитість додала, що навіть не уявляє, як Норт дізналась про гурт Black Sabbath і захопилась такою культурою. 6-річного Сейнта Кім Кардашян назвала "майстром відеоігор". Натомість 2-річний Псалом – обожнює мультик "Щенячий патруль" та автомобілі.

Світська левиця додала, що всі її діти – спокійні та слухняні. Щоправда, вона зауважила, що найстарша Норт досі хотіла б бути єдиною дитиною. Часто вона не бажає проводити час з молодшими братами та сестрами. На тлі вагітності сестри Кайлі Кім зізналась, чи вона хотіла б знову стати мамою.

Я думаю, досить. В мене багато дітей. Я закінчила,

– зауважила Кардашян.



Кім Кардашян і Каньє Вест з дітьми / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Про стосунки Кортні Кардашян та Тревіса Баркера

Кім Кардашян не захотіла коментувати власне особисте життя, зате розповіла про роман сестри Кортні та Тревіса Баркера.

Мені подобаються їхні стосунки. Вони так сильно виросли разом. Уявляєш, вони були знайомі майже 15 років, з них близько 10 років вони були сусідами!

– поділилась зірка.

Еллен Дедженерес пожартувала на тему того, що на всіх фото Кортні цілується з бойфрендом. Кім Кардашян погодилась, що це "занадто" і додала: "але це так мило".