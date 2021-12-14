Незворотний процес, – Кім Кардашян нарешті подала документи на розлучення з Каньє Вестом

Американська зірка Кім Кардашян подала до суду документи, щоб розлучитися з Каньє Вестом. У них вона вказала, що ще з лютого намагалась вирішити це питання, але репер не йшов на компроміси.

Усі говорять про розлучення Каньє Веста та Кім Кардашян ще з початку року, однак лише зараз світська левиця подала документи до суду. Кадри цих документів спливли в американській пресі.

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Кім Кардашян подала на розлучення

Світська левиця у документах написала, що возз'єднання пари – неможливе.

Нині жодні консультації чи будь-які інші зусилля, спрямовані на наше примирення, не будуть значні. Між Каньє і мною існували і існують досі непримиренні розбіжності, через які шлюб остаточно розпався. Наше розлучення – незворотний процес,

– заявила Кім.

Також знаменитість додала, що намагається розлучитися з Каньє Вестом ще з лютого, коли вона вперше подала документи. Але чоловік вперто не хотів йти їй назустріч. Кардашян нібито кілька разів просила репера їх підписати, та він відмовлявся.

Колишня пара нібито “заслуговує на можливість побудувати нове життя", за словами зірки реаліті. Вона попросила суд якнайшвидше подати рішення про розлучення.



Каньє Вест і Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян