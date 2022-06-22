На невідкладну допомогу Україні: рокери з Billy Talent продають на аукціоні гітару учасника

Канадський рок-гурт Billy Talent допомагає Україні. Артисти продадуть гітару одного з учасників, підписану кожним з музикантів.

Канадські рок-музиканти з гурту Billy Talent активно підтримують Україну. Днями вони оголосили про благодійний аукціон. Відповідний допис рокери опублікували на особистих сторінках у соціальних мережах.

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Billy Talent підтримують Україну

Колектив оголосив про аукціон, на якому продасть електрогітару Єна – одного з учасників Billy Talent. Інструмент підписав кожен з музикантів, також на ній є наліпка з зображенням українського прапора. Так рокери зберуть кошти на підтримку України, які пожертвують в ООН, німецький Червоний Хрест та інші благодійні організації.

"Ось ваш шанс зробити ставку на електрогітару Єна Fender Squire, підписану всіма нами. У співпраці з німецькими музичними журналами Gitarre&Bass та GrandGtrs Nik Huber Guitars розпочав кампанію зі збору коштів Gear for Hope на підтримку невідкладної допомоги Україні "Лікарі без кордонів", допомоги біженцям ООН, Німецького Червоного Хреста та Aktion Deutschland hilft", – поділились у Billy Talent.

Аукціон триватиме 20 днів, початкова ставка – 1 тисяча євро.

, гурт Billy Talent почав підтримувати Україну ще з перших днів війни. Вони закликали фанатів донатити на Червоний Хрест та допомагати українським біженцям в Канаді.



Гітара від Billy Talent / Фото з інстаграму гурту

Як світові знаменитості допомагають Україні