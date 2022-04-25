"Несподівано побачив його з калашем": Фагот показав фото з Дмитром Дікусаром

Український музикант Фагот показав спільне фото з Дмитром Дікусаром. Він розповів, що було несподівано побачити танцівника зі зброєю.

Українські зірки, що стали бійцями під час війни, несподівано зустрілись. Фагот з ТНМК, що служить у київській теробороні й Дмитро Дікусар з ЗСУ при нагоді зробили спільне фото.

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Фагот показав фото з Дікусаром

Музикант розповів, що звик бачити Дмитра Дікусара як танцівника, а не військового.

Колись в далекому 2009-му саме він вперше навчив мене моїм першим бальним танцям. Востаннє ми бачилися з Дмитром Дікусаром на паркеті "Танців з зірками" більш ніж пів року тому. І хоча я знав, що Дімка-тренер зараз в ЗСУ, сьогодні дуже несподівано побачив його з калашем!

– зізнався Фагот.

"І подумалось, що і з ним він виглядає так само органічно, як і на паркеті! І скажу я вам, що з такими творчиками в будь-якого ворога проти нас немає жодного шансу! Бо дух український міцний та надпотужний! Бо навіть ворога ми знищуємо з любов'ю в серці!" – додав він.



Фагот і Дмитро Дікусар / Фото з фейсбуку Фагота

Шанувальники активно реагують на ефектне фото захисників: