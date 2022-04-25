Героїня "Холостячки" та акторка Ксенія Мішина пересиджувала війну на Закарпатті. Та нещодавно вона розповіла, що покинула Україну.

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Ксенія Мішина покинула Україну

Акторка зізналась, що прилетіла до Бельгії разом з сином. Вона поділилась, що повертається до своєї роботи.

Задовго до війни планувався бельгійський проєкт, у якому я вже брала участь декілька років тому. І зараз запустилася друга частина. Скажу чесно, було трохи тяжко прийняти це рішення. Але я зрозуміла, що можу й хочу працювати. Я вижила, і я в безпеці. Можу і хочу розповісти усьому світові про Україну,

– зізналась Ксенія Мішина.



Ксенія Мішина прилетіла в Бельгію / Фото з інстаграм-сторіз

Також артистка поділилась, що її звинувачують у жорстокості. Вона різко відповіла усім хейтерам.

"Коли мені пишуть, якою жорстокою я виявилася, й багато росіян не винні, мені хочеться їх усіх привезти до Маріуполя, замкнути у підвалах і нехай гниють. А ми будемо потім питати: за що вони нас так ненавидять й голосно кричати, що ми не винні! Це все політика!" – написала Мішина.



Ксенія Мішина відповіла хейтерам / Фото з інстаграм-сторіз