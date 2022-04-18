Несподіваний дует: Джамала та Kalush Orchestra разом заспівали "Стефанію"

18 квітня 2022 , 11:43
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Джерело:

інстаграм зірок

Українські зірки взяли участь в концерті пре-паті Євробачення-2022, що відбувся у Мадриді. Поки виступали інші учасники, Джамала та Kalush Orchestra за лаштунками у гримерні влаштували справжній перформанс.

На такий творчий дует сольної виконавиці і колективу з Калуша не сподівався ніхто! Проте, зважаючи на популярність пісні та участь хлопців у Євробачення-2022 від України, колаборація стала дуже успішною.

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Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. Kalush Orchestra, вірю, зовсім скоро святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте гурт! Їхня робота зараз – велика справа,
– написала Джа в інстаграмі.

Джамала та Kalush Orchestra – "Стефанія": відео онлайн

Реакція мережі

Фанати співаків додали, що голос Джамали, переможниці Євробачення-2016, чудово доповнив хіт. Зокрема на спільне виконання позитивно відреагували Ліда Лі та Володимир Остапчук.

  • "Неймовірно!";
  • "Вам неодмінно потрібно разом запитати пісню, це буде хітяра";
  • "Ай, добре як";
  • "Гарно";
  • "Наша гордість";
  • "Очманіти! Круто!";
  • "Так навіть краще";
  • "Ваууу, як круто ви звучите разом".

Варто додати, що на благодійному концерті пре-паті в Мадриді відбувався збір коштів на потреби українців. Там зокрема підтримали народ фіни – рок-гурт The Rasmus.

Автор: Уляна Журба