Несподіваний дует: Джамала та Kalush Orchestra разом заспівали "Стефанію"
Джерело:інстаграм зірок
Українські зірки взяли участь в концерті пре-паті Євробачення-2022, що відбувся у Мадриді. Поки виступали інші учасники, Джамала та Kalush Orchestra за лаштунками у гримерні влаштували справжній перформанс.
На такий творчий дует сольної виконавиці і колективу з Калуша не сподівався ніхто! Проте, зважаючи на популярність пісні та участь хлопців у Євробачення-2022 від України, колаборація стала дуже успішною.
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Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. Kalush Orchestra, вірю, зовсім скоро святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте гурт! Їхня робота зараз – велика справа,
– написала Джа в інстаграмі.
Джамала та Kalush Orchestra – "Стефанія": відео онлайн
Реакція мережі
Фанати співаків додали, що голос Джамали, переможниці Євробачення-2016, чудово доповнив хіт. Зокрема на спільне виконання позитивно відреагували Ліда Лі та Володимир Остапчук.
- "Неймовірно!";
- "Вам неодмінно потрібно разом запитати пісню, це буде хітяра";
- "Ай, добре як";
- "Гарно";
- "Наша гордість";
- "Очманіти! Круто!";
- "Так навіть краще";
- "Ваууу, як круто ви звучите разом".
Варто додати, що на благодійному концерті пре-паті в Мадриді відбувався збір коштів на потреби українців. Там зокрема підтримали народ фіни – рок-гурт The Rasmus.