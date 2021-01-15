Американська політикиня і спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відзначилась курйозним вчинком. Для проголошення другого імпічменту Дональду Трампу жінка одягнула ту ж сукню, що обирала для оголошення першого імпічменту у грудні 2019-го.

Сукню Ненсі Пелосі вже встигли охрестити як little black impeachment dress ( "маленьким чорним платтям для імпічменту"). Відмінністю в образах спікерки було лише те, що у 2019-го вона мала брошку з символом Палати представників Конгресу, а 13 січня 2020-го не брала її, натомість доповнила класичний look захисною медичною маскою. Проте в обох випадках вона доповнювала сукню золотистим кольє. Про це повідомляють у Buro 24/7.

До слова Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Трампа: відео



Ненсі Пелосі у little black impeachment dress / Фото Getty Images



Ненсі Пелосі на процедурі проголошення імпічменту Трампу / Фото Getty Images

Що кажуть про сукню Пелосі користувачі мереж

Першими "сукню для імпічменту" запримітили користувачі твіттеру, а згодом інформацію підтвердили в штабі Пелосі для західних видань.

"Ви знаєте, що ваше президентство в біді, коли у спікера про всяк випадок є "плаття для імпічменту", – жартують користувачі твіттера. Деякі люди також пишуть, що чорна сукня Пелосі стала свідком половини всіх імпічментів в історії США, адже крім Дональда Трампа, імпічмент оголошували лише Біллу Клінтону в 1998 році і Ендрю Джонсону в 1868-му.

Пелосі, яка завжди здатна донести символічне повідомлення за допомогою одягу, вибрала похоронний, похмурий чорний колір для свого вбрання на імпічмент, і це вбивче, потужне повідомлення,

– пишуть також у мережі.