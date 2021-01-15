Американский политики и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отметилась курьезным поступком. Для провозглашения второго импичмента Дональду Трампу женщина надела то же платье, которое выбирала для объявления первого импичмента в декабре 2019-го.

Платье Нэнси Пелоси уже успели окрестить как little black impeachment dress ("маленьким черным платьем для импичмента"). Отличием в образах спикера было лишь то, что в 2019 году у нее была брошь с символом Палаты представителей Конгресса, а 13 января 2020-го она не взяла ее, зато дополнила классический look защитной медицинской маской. Однако в обоих случаях она дополняла платье золотистым колье. Об этом сообщают в Buro 24/7.

К слову Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа: видео



Нэнси Пелоси в little black impeachment dress / Фото Getty Images



Нэнси Пелоси на процедуре провозглашения импичмента Трампу / Фото Getty Images

Что говорят о платье Пелоси пользователи сетей

Первыми "платье для импичмента" заметили пользователи твиттера, а затем информацию подтвердили в штабе Пелоси для западных изданий.

"Вы знаете, что ваше президентство в беде, когда у спикера на всякий случай есть "платье для импичмента", – шутят пользователи твиттера. Некоторые люди также пишут, что черное платье Пелоси стало свидетелем половины всех импичментов в истории США, ведь кроме Дональда Трампа, импичмент объявляли только Биллу Клинтону в 1998 году и Эндрю Джонсону в 1868-м.

Пелоси, которая всегда способна донести символическое сообщение с помощью одежды, выбрала похоронный, мрачный черный цвет для своего наряда на импичмент, и это убийственное, мощное сообщение

– пишут также в сети.