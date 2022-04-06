Наші знаменитості вже не вперше говорять про російських колег, які мають українське коріння, але мовчать про війну. Серед них – Ігор Крутий, Наташа Корольова та інші.

До слова Джамала розсекретила суму, яку вдалось зібрати на благодійних концертах для України

Джамала про зірок-мовчунів

Джамала прокоментувала позицію таких зірок. Вона припустила, що ці артисти думають, що й цього разу їх "пронесе" і їм не прийдеться визначати чітку позицію.

"Це біль. Я тобі скажу відверто: вони думають, що це може бути схожа ситуація, як було з Кримом: не висловлювати якоїсь конкретної думки, бути нейтральним. Може там дійсно була така ситуація, люди якось так вирішили, захотіли, незважаючи на те, що вони мали підписувати це отак (з пістолетом біля скроні, – Showbiz 24), – сказала Джамала.

Виконавиця підкреслила, що цього разу все зовсім по-іншому й залишатися нейтральним чи аполітичним – неприпустимо.

Це абсолютно інша ситуація. Це повномасштабна кривава війна на всій території України, де кожного дня чинять геноцид, вони мають це зрозуміти. В них професія закінчилась. Якщо вони думають, що перечекають, зараз це пройде і вони відновлять свою концертну діяльність – ні. Вони не розуміють цього. Вони й в Європі не зможуть виступати,

– підкреслила артистка.

Джамала висловилась і про Миколу Баскова, який має звання "народного артиста України", однак несе в маси кремлівську пропаганду й маніпулює своїми фанами неправдивою інформацією.

"Мені байдуже, що вони собі думають, я буду думати за своїх. Як би це не звучало. Мені дуже їх шкода, шкода, що вони такі хворі на голову. Але більше шкода наших людей, які гинуть", – підсумувала зірка.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зверталась до Миколи Баскова після його маніпулятивних дописів. Вона принизила артиста та розповіла, що таке насправді брехня й збочення.

Повне інтерв'ю Джамали: дивіться відео онлайн