Нема сил і висока температура: дружина Романа Сасанчина захворіла

Молода мама та дружина співака Романа Сасанчина – Іванна повідомила про погане самопочуття. Дівчину морозить, ломить все тіло, а також піднялася висока температура.

Іванна повідомила про хворобу на особистій сторінці в інстаграмі. Вона активно веде блог, де ділиться з підписниками найважливішими моментами з життя.

Читайте також Ілона Гвоздьова заразилась COVID-19 в Грузії: які симптоми в зірки

Іванна Сасанчин захворіла

Дружина переможця "Голосу країни" перебуває вдома з маленькою донькою Елізабет, яка народилася 30 грудня. Іванна зазначає, що не має часу на хвороби, адже постійно треба бути з малечею, поки чоловік поїхав на навчання.

Іванна поділилася, що почувається дуже погано. Температура підіймається до 38 – 39 градусів, дуже морозить і ломить все тіло. Дівчина без сил. Окрім того, донька відмовляється їсти грудне молоко: "Не хоче їсти, а й якщо бере груди, то тільки тримає, але нічого не тягне. А мені дуже боляче". Через хворобу в молодої матусі почали боліти груди.

Наразі Іванна не розповіла, що саме з нею. Лише зізналася, що почувається, наче овоч, постійно хочеться плакати.



Іванна Сасанчин про хворобу / Скриншот інстаграм-сторіз дівчини

Нагадаємо, після гучного святкування Нового року в Буковелі з температурою злягла дружина Володимира Остапчука – Христина. Дівчина декілька днів провела під ковдрою в теплому ліжку, а коханий піклувався про неї й всіляко допомагав одужати – давав ліки, готував їсти, виконував усі домашні справи.