"Коли цей жах закінчиться": як зірки реагують на обстріли Києва
Вранці 26 червня кияни прокинулися від вибухів. Російські ракети влучили в житлові будинки і дитячий садок. Серед постраждалих – 7-річна дівчинка. Українські зірки вже відреагували на ще один цинічний обстріл житлових будинків столиці.
Росіяни вкотре атакували в Україні "військовий об'єкт". Ворожі ракети потрапили у будинок, де жили мирні кияни та гості міста. Серед них жінка, яка втекла від війни з Сєвєродонецька. Окупанти продовжують руйнувати життя українців.
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Реакція зіркового бомонду на обстріли Києва
Володимир Остапчук
"Нелюди, орки, бомблять мирний Київ".
Христина Решетник
"Не хочеться мовчати, бо страждають діти. Цю 7-річну дівчинку, яка на фото, витягли з-під завалів в Києві. 14 ракет випустили сьогодні по столиці.
Неділя. 6 ранку. Сім'я спала в себе вдома і тут прилетіла ракета з Росії по "військовому об'єкту". Розумію, що нас хочуть залякати, розумію, що війна, але я відмовляюсь розуміти, чому повинні страждати невинні діти. Невже в 21 столітті світова спільнота не може нічого зробити, щоб припинити ракетний обстріл міст в центрі Європі?
Розумію, що питання риторичне. Але гинуть діти! Наші українці, їх батьки, військові – теж чиїсь діти! А всі бояться Третьої світової, яка вже розпочалась, ще 24 лютого. Для нас вона уже триває 123 дні!
Відео в каруселі з Харкова, який теж дуже постраждав сьогодні. Немає слів, одні емоції!"
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Григорій Решетник
"Київ сьогодні… Вже навіть слова підібрати складно. Шалена лють, біль, співчуття… Але водночас віра в країну та ЗСУ. Боже, бережи Україну! Ми неодмінно вистоїмо та переможемо".
Alyona Alyona
"Яку? Скажіть мені, яку загрозу для Росії становила ця дівчинка, її мама (до речі, громадянка Росії) і тато, живучи у звичайному багатоповерховому будинку? Чи для Білорусі? Житлові будинки в прикордонних містах, бабусині хати, городи, сараї з худобою…
Завжди шукала щось добре там, де його, на жаль, немає. Якщо Білорусь і живе, то десь за кордоном і з 2020 року. Де ж той оспіваний партизанський рух? Затих, завмер і мовчки дивиться. Ганьба. Сподіваюся, європейська спільнота відреагує на це не тільки в медіа".
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Євген Кот
С*ки, Росія – країна-терорист!"
Наталія Могилевська
"Бомблять мій рідний Київ! Від безсилля та своїх поразок на фронті вони знущаються з нас. Я впевнена, що це агонія. Співчуваю, мої рідні. Тримаємось! Якщо я буду потрібна – я завжди поруч".
Лілія Ребрик
Ілона Гвоздьова
"Київ сьогодні! 14 ракет. Коли цей жах скінчиться?!"
Юрій Горбунов
"Демілітаризація Києва! Б'ють по житловим домам і садочкам! Коли ж ви всі вже здохнете,орки прокляті?!"
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