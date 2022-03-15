Олег Псюк разом із командою мав готуватися до Євробачення-2022, але війна все змінила. Зараз він в Івано-Франківську очолює волонтерську організацію, до якої входить 20 людей. Вони допомагають людям знайти прихисток, транспорт, ліки, перебратися тощо.

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Олег Псюк про участь в Євробаченні-2022

Музикант наголосив, що боротися з ворогом потрібно й на культурному фронті: не слухати російську музику та не дивитися їхні фільми, не споживати продуктів з країни-агресора тощо. Навпаки зараз, як ніколи, потрібно підтримувати все українське. Таким чином ми допомагатимемо розвивати український ринок.

Бо зараз ми бачимо, що за останній тиждень в нас в топ Apple Music перші вісім пісень — українською. І це перший раз за історію Всесвіту просто, такого ніколи не було,

– наголосив Олег.

Популярності зараз набрала Stefania, з якою Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні: "Stefania – це пісня, яка написана для мами, яка потім потрапила на Євробачення, а тепер я можу її вважати протестною піснею. Хоча там про це немає ні слова, але вона от стала як раз тою піснею, в якій дуже багато українського етнокоду".

Псюк зазначив, що зараз Україна піднялася в таблиці букмекерських прогнозів Євробачення, однак колективу не хотілося б перемагати коштом війни: "Я вважаю, що в нас дуже сильна пісня. На мою думку, в нас досить високі шанси для перемоги".

Але якщо уже є мода така в європейців нас підтримувати, то нехай закриють небо, от що важливіше. Навіть замість того, щоб за нас голосувати. Це важливіше набагато. Ми вже давали інтерв'ю декільком закордонним виданням, і взагалі всюди, де тільки можемо, про це говоримо. Будемо сподіватися, це б нам дуже допомогло,

– наголосив музикант.

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