Не жертвуватиму собою в ім'я чогось чи когось, – Настя Івлєєва пояснила, чому мовчить про війну

Російська ведуча і блогерка Настя Івлєєва виступила проти війни в Україні, хоч не засудила Росію – країну-агресора. Тепер вона пояснила, що не висловлюється про вторгнення, бо не готова жертвувати собою.

Російські блогери, інфлюенсери та зірки все менше говорять правду про війну Росії з Україною, відмовляються називати агресора та навіть не вимовляють слово "війна". Настя Івлєєва взялась пояснити, чому "не може всім догодити".

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Чому Івлєєва не говорить про війну

Вибачте, що я не можу всім догодити! Всім народам, країнам, містам, ситуаціям, ментальностям, рішенням, обставинам, сім'ям, людям, настроям тощо! Я не можу! Я в себе одна! У мене є мій вибір, моє життя, моя сім'я та моє здоров'я!

– написала блогерка й ведуча.

Настя Івлєєва додала, що не готова не обирати себе та жертвувати заради когось та чогось. Очевидно, для знаменитості важливіша кар'єра, аніж справедливість та правда щодо нападу Росії на Україну.

"І я не можу і не жертвуватиму собою в ім'я чогось чи когось! Я роблю і приймаю рішення в рамках того, що можу і не зашкодить моїй сім'ї, моїй діяльності та моєму життю. Це все. Дякую і пробачте. І мені шкода, що я також обираю себе, мені теж шкода", – додала Івлєєва.



Настя Івлєєва про війну / Фото з інстаграм-сторіз

, що блогерка, ймовірно, натякає на жорстку цензуру в Росії. Згідно з нещодавніми ухвалами в країні-агресорці, за "фейки" про війну, російську армію, заклики до мітингів і санкцій каратимуться вкрай суворо

Нагадаємо, Настя Івлєєва раніше закликала зупинити війну, смерті людей та руйнування. Вона попросила лідерів держав домовитися. Водночас інстаграм-зірка не стала визнавати, що саме Росія розпочала війну з цинічного вторгнення рано-вранці на території незалежної України.