"Не збиралась ні на кого нападати": Галкін показав відео з пораненою дівчинкою з Маріуполя
Джерело:інстаграм Максима Галкіна
Російський комік і ведучий Максим Галкін, який виїхав з Росії, поділився з фанами щемливим роликом. На ньому дівчинка розповідає про те, як стала на розтяжку у Маріуполі.
Серед російських знаменитостей є й такі, що виступають проти війни та підтримують Україну. Одним з таких виявився ведучий і гуморист Максим Галкін.
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Галкін показав відео дівчинки з Маріуполя
Телеведучий на особистій сторінці в інстаграмі опублікував ролик, у якому дівчинка з Маріуполя розповідає про їхнє життя в час війни. Сім'я жила у підвалі, але через вибухи їх засипало. Вони вибрались з погреба, однак дівчинка наступила на розтяжку й була поранена, її оперували.
Максим Галкін прокоментував щемливе відео: "Я багато років розмовляю з дітьми у найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато чудових дитячих історій".
Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати…
– написав він.
Дівчинка з Маріуполя: відео
Галкін та війна в Україні
- На початку повномасштабної війни стало відомо, що російське зіркове подружжя Галкіна та Пугачової разом з дітьми виїхало до Ізраїлю.
- Пара виступила проти війни й підтримувала Україну, хоч їхня позиція не була такою чіткою після анексії Криму й війни на Донбасі.
- Згодом Максим Галкін розповів Андрію Данилко, що вони планували відпустку, й саме тому поїхали з Росії. Ведучий додав, що після слів "ні війні" зіркам відмовили у багатьох рекламних контрактах.