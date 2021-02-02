Не захистив Меган Маркл від расизму: принца Вільяма розкритикували й назвали лицеміром

Днями принц Вільям висловився проти расизму у футболі. Але натомість у мережі його розкритикували та звинуватили у лицемірстві через те, що він не коментував напади расизму проти Меган Маркл.

Джерело: Insider

Нещодавно принц Вільям у твіттері засудив расизм у футболі. Але натомість він стикнувся з хвилею критики в мережі.

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Принца Вільяма розкритикували

На офіційній сторінці у твітері принц Вільям висловився стосовно расизму: "Расистські образи – на майданчику, на трибунах чи в соціальних мережах – мерзенні, і вони повинні припинитися зараз". Він не вперше стикається з цією проблемою, адже є президентом Футбольної асоціації Англії.

Ми всі відповідаємо за створення середовища, в якому такі образи неприпустимі. Я вдячний всім гравцям, уболівальникам, клубам і організаціям, які рішуче засуджують ці зловживання,

– написав герцог Кембриджський.

Натомість у відповідь королівська оглядачка та авторка CNN Крістен Майнцер написала: "Я б дійсно хотіла, щоб ви і ваша сім'я були такими ж гучними антирасистами, коли мішенню була герцогиня Сассекська".

Також про це висловилась журналістка Алі Валанскі. Вона висловилась: "Але це нормально, коли це спрямовано проти герцогині Сассекської?". Принцу Вільяму нагадали про його подорож з Кейт Міддлтон до тихоокеанського острова Тувалу в 2012 році. Його з Кетрін забрали з літака на троні. "Мабуть приємно подавати приклад. Думаю, люди послухають, побачивши, як ці фотографії засуджують расизм".



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Скріншот з твіттеру

Що відомо про расизм проти Меган Маркл

У 2016 році принц Гаррі почав зустрічатися з Меган Маркл. Тоді дівчина зіткнулась з великою кількістю критики в британській пресі й соцмережах. У мережі обурювалися, що людина змішаної раси має стосунки з принцом. Герцог Сассекський тоді випустив заяву через королівського прес-секретаря. Натомість принц Вільям ніяк не коментував це.

"Меган Маркл піддалася хвилі образ і переслідувань. Деякі з них були публічними – наклеп на першій шпальті національної газети; відвертий сексизм і расизм у соціальних мережах і коментарях до статей в інтернеті. Принц Гаррі турбується про безпеку міс Маркл і глибоко розчарований тим, що не зміг захистити її", – йшлось в заяві.