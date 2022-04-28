Не загоїться рана, – Тіна Кароль емоційно звернулася до чоловіка в роковини його смерті

Дев'ять років тому, 28 квітня 2013-го, від раку помер чоловік Тіни Кароль. З року в рік вона вітає Євгена з днем народження й сумує за ним у роковини смерті. Так, співачка зізналася, що її рана досі не загоїлася.

Тіна Кароль стала вдовою у 28 років і присвятила покійному чоловіку десятки пісень. Ледь не в кожному своєму хіті вона зізнається йому в коханні, а в дев'яті роковини смерті заявила, що живе так, як він просив, але досі не може відпустити.

Читайте також У Позитива з "Время и стекло" помер батько: "Я просто це прийняв"

Тіна Кароль звернулася до покійного чоловіка

Я прийняла цей світ, захистила сина. Усе, як ти просив. Не загоїться рана. Пробач,

– емоційно написала Тіна Кароль.

Щемливе звернення співачка доповнила архівним фото, на якому Євген тримає на руках новонародженого сина Веніаміна.

Тіна Кароль з чоловіком і сином Веніаміном / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, що в роковини смерті Євгена Огіра згадав і менеджер Тіни Кароль Павло Орлов, з яким вона співпрацює 15 років.

"Мій друг. Мій вчитель. Мій брат. Виростив, вивчив, виховав і пустив у життя. Продовжувати те, що сам почав. Ти все бачиш, знаєш, пробачаєш. Дякую, що снишся. Дякую, що продовжуєш бути. Женя", – написав Павло Орлов в інстаграм-сторіс.

Тіна Кароль з покійним чоловіком / Фото з інстаграм-сторіс Павла Орлова

у чоловіка та продюсера Тіни Кароль був рак шлунку. Він довго боровся за життя – мав операцію в Ізраїлі, лікувався в Німеччині, але навесні 2013 року повернувся додому. Він помер в одній з лікарень Києва.