Відома українська акторка й телеведуча Лілія Ребрик пригадала, як для неї почався день 24 лютого. Вона розповіла, що навіть приїхала у студію на ранкове шоу.

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Лілія Ребрик про те, як для неї почалась війна

Акторка розповіла, що ранок 24 лютого для неї був звичним. Однак згодом стало зрозуміло, що розпочалась війна.

І коли вже в студії гримувалася, всі почали щось обговорювати – почалося, почалося. Телефоную чоловікові, він бере трубку, і я через трубку чую страшний вибух. Андрій швидко піднімає дітей, одягає напівсонних, щоб спуститися в бомбосховища,

– поділилась Ребрик.

"В результаті ефір скасували, я приїхала додому, навіть не усвідомлювала, як їду в машині під сиренами. Їду і думаю: "Боже, що мені робити – залишати авто, лягати на землю, десь шукати бомбосховища…" – додала вона.



Лілія Ребрик з доньками / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Як Ребрик виїжджала з Києва

Зірка вирішила, що буде виїжджати з Києва до заходу України, де живуть її батьки: "Я взагалі не розуміла, що брати, у мене не було тривожної валізки, тому що ніхто не міг у таке повірити. Стільки всього непотрібного зібрали. Я навіть деякі фото покинула. Потім думала: "А чого я ці фото взяла?" Собі, наприклад, взагалі нічого не взяла. Андрієві так само. Був страх щось дітям необхідного не взяти".

Дорога з Києва була дуже довгою. Однак Лілія Ребрик рада, що не поїхала на свою дачу у Макарівському районі, що був тимчасово окупований російськими військами.

Їхали дуже довго. На Житомирській трасі на виїзді з Києва простояли п'ять годин. Якоїсь миті Андрій каже: "Може, звернемо на дачу?" Тепер думаю: "Боже, це щастя, що ми не звернули на дачу, яка у нас у Макарівському районі",

– поділилась акторка.

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