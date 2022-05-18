Не спав, переживав, – Wellboy відреагував на перемогу Kalush Orchestra

Фіналіст Національного відбору Wellboy прокоментував перемогу Kalush Orchestra на Євробачення-2022. Він зізнався, що вболівав за гурт і щиро бажав їм тріумфу.

Wellboy та Kalush Orchestra на початку лютого разом змагались за можливість представляти Євробачення-2022. Однак конкуренція не завадила Антону вболівати за гурт на фіналі міжнародного конкурсу.

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Wellboy відреагував на перемогу Kalush Orchestra

Wellboy зізнався, що щиро зрадів, коли дізнався про перемогу українського гурту. Він додав, що навіть не сумнівався, що Kalush Orchestra запалять сцену Євробачення-2022.

Звичайно зрадів! Не спав, дивився, переживав. Але в мене сумніву не було взагалі, що переможе Kalush. Чудова пісня, чудовий гурт, чудовий соліст, чудовий Олег Псюк – все воно вийшло просто супер. Пацани молодці! Я відписав їм одразу в соцмережі, привітав. Красавчики!

– поділився виконавець.

Wellboy додав, що не планує йти на Нацвідбір Євробачення наступного року. Однак зауважив, що все можливо: "як карта ляже".

Як почалась війна для Wellboy

Виконавець розповів, що 24 лютого був вдома Києві й не міг повірити, що розпочалась повномасштабна війна.

"Я прокинувся в себе вдома в Києві, мене розбудила мама і сказала, що почалася війна. Я їй не повірив спочатку, сказав: "Ма, іди спи, будь ласка, не чіпай мене, я не виспався“. Але все почалося, ми давай кудись іти, щось робити, сходили в магазин, зняли готівку і спустилися відразу в метро. Там, на метро Печерська, було вже купа людей, зі своїми тваринами, дідусями, бабусями, дітьми. Не хотілося вірити в таку картину, але потім звик. Місяць я побув у сховищі в Києві, а через місяць поїхав у село".

У селі Wellboy проводив яскраві будні, які показував шанувальникам. Та тепер він планує знову повертатися до Києва: "Я зразу сказав мамі: "Їдемо! Уже мені тут набридло, хочу щось робити!“. Тому ми організовуємо зараз мінітур на тиждень по госпіталях. Хочемо поїздити, виступити для поранених бійців з Мішою Крупіним. Бо вже набридло… Картоплю вже посадили, можна й на культурному фронті щось поробити".