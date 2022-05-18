Wellboy и Kalush Orchestra в начале февраля вместе сражались за возможность представлять Евровидение-2022. Однако конкуренция не помешала Антону болеть за группу на финале международного конкурса.

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Wellboy отреагировал на победу Kalush Orchestra

Wellboy признался, что искренне обрадовался, когда узнал о победе украинской группы. Он добавил, что даже не сомневался, что Kalush Orchestra зажгут сцену Евровидения-2022.

Конечно обрадовался! Не спал, смотрел, переживал. Но у меня сомнения не было вообще, что победит Kalush. Замечательная песня, отличная группа, отличный солист, отличный Олег Псюк – все оно получилось просто супер. Пацаны молодцы! Я отписал им сразу в соцсети, приветствовал. Красавчики!

– поделился исполнитель.

Wellboy добавил, что не планирует идти на Нацотбор Евровидения в следующем году. Однако заметил, что все возможно: "как карта ляжет".

Как началась война для Wellboy

Исполнитель рассказал, что 24 февраля был дома в Киеве и не мог поверить, что началась полномасштабная война.

"Я проснулся у себя дома в Киеве, меня разбудила мама и сказала, что началась война. Я ей не поверил сначала, сказал: "Ма, иди спи, пожалуйста, не трогай меня, я не выспался“. Но все началось, мы давай куда-то идти, что-то делать, сходили в магазин, сняли наличные деньги и спустились сразу в метро. Там, на метро Печерская, было уже куча людей со своими животными, дедушками, бабушками, детьми. Не хотелось верить в такую картину, но потом привык. Месяц я побывал в убежище в Киеве, а через месяц уехал в деревню".

В деревне Wellboy проводил яркие будни, которые показывал поклонникам. Но теперь он планирует снова возвращаться в Киев: "Я сразу сказал маме: "Едем! Уже мне надоело, хочу что-то делать!“. Поэтому мы организовываем сейчас мини-тур на неделю по госпиталям. Хотим поездить, выступить для раненых бойцов с Мишей Крупиным. Потому что надоело… Картошку уже посадили, можно и на культурном фронте что-то поделать".