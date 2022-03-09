Не словами єдиними: хто зі світових зірок пожертвував кошти на підтримку України

З початку нападу Росії на Україну, багато закордонних знаменитостей засудило дії країни-агресорки й висловило величезну кількість підтримки нашому народові. Деякі з зірок вирішили не зупинятись на красивих словах й надіслали українцям фінансову допомогу.

Відомі люди не лише надсилають власні кошти, а й створюють фонди, де кожен охочий може допомогти жителям України. Також зірки поширюють на мільйонні аудиторії номери банківських рахунків волонтерських організацій України, які створені для допомоги біженцям, ЗСУ тощо.

Актуально Від Стамбула до Дніпра: де знаменитості ховаються від нищівної війни в Україні

Леонардо Ді Капріо

Видатний оскароносний актор Леонардо Ді Капріо неабияк дотичний до України, адже саме тут жила його бабуся. Чоловік вирішив не ігнорувати ті жахіття, які кояться в нашій країні, після нахабного наступу російських військ, тож надіслав величезну суму підтримки – 10 мільйонів доларів.



Леонардо Ді Капріо пожертвував Україні 10 мільйонів доларів / Фото з інстаграму

Міла Куніс та Ештон Катчер

Зіркове подружжя Міла Куніс і Ештон Катчер оголосили, що збиратимуть кошти на підтримку українців. 4 березня акторка з українським корінням оголосила про запуск збору пожертв для допомоги постраждалим від російської агресії на території України.



Міла Куніс та Ештон Катчер збирають кошти на допомогу Україні / Фото з інстаграму

Разом із чоловіком, Мілі вдалось зібрати цілих 15 мільйонів доларів, 3 мільйони з яких вони пожертвували самі. Проте повна сума допомоги становить 30 мільйонів, тож артисти мають надію зібрати її чим швидше.

Джоан Роулінг

Авторка легендарного "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг закликала світ допомогти українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Письменниця не лише збирає кошти зі своєю доброчинною організацією Lumos, а й сама пожертвувала 1 мільйон стерлінгів, що дорівнює 1,3 мільйона доларів.



Джоан Роулінг пожертвувала кошти на підтримку України / Фото ​AP

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі

Ще одна голлівудська пара вирішила долучитись до волонтерства. Актори Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс збирають кошти українським біженцям. Зірки співпрацюють з благодійним фондом ООН й мають у планах зібрати мільйон доларів допомоги.



Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс збирають кошти для України / Фото з інстаграму

Кріссі Тейген

Модель та дружина відомого співака Джона Ледженда – Кріссі Тейген поширила в інстаграмі пост, де закликала всіх небайдужих перейнятись горем війни в Україні і пожертвувати гроші у фонд, який вона створила для допомоги українцям. Тоді зірка заявила, що за 5 хвилин існування благодійного збору, люди надіслали у нього 6 тисяч доларів.



Кріссі Тейген з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму

Девід і Вікторія Бекхеми

Знамените британське подружжя підтримало Україну та разом із ЮНІСЕФ відкрило збір грошей на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни. Вікторії та Девіду Бекхемам вдалось зібрати більше мільйона доларів.



Бекхеми збирають кошти для підтримки України / Фото з інстаграму

Джіджі і Белла Хадід

Зіркові сестри-манекенниці також пообіцяли допомогти українцям. Топмоделі повідомили, що частину коштів, зароблених на показах, вони перерахують на допомогу Україні.



Джіджі та Белла Хадід пожертвують кошти для підтримки України / Фото з інстаграму

Хто зі світових зірок висловив слова підтримки нашій країні дізнавайтесь тут.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!