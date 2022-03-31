Українські міста продовжують потерпати від російських загарбників. Щодня гинуть українські військові та мирні мешканці. Складна ситуація зараз у Чернігові.

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Маша Єфросиніна показала відео з Чернігова

Телеведуча опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі моторошне відео. У ролику вона показала, яким Чернігів був до російського вторгнення в Україну і яким є зараз. Більша частина міста – це руїни. Тисячі мешканців залишаються жити в жахливих умовах, без води, газу, світла та опалення. Місто перебуває на межі гуманітарної кризи.

Через постійно обстріли з боку окупантів, не вдається організувати гуманітарні коридори. Багато доріг заміновані, російські загарбники роблять все можливе для того, щоб люди помирали в облозі. Маша Єфросиніна вкотре звернула увагу громадськості на звірства з боку окупантів.

Як виглядає Чернігів сьогодні: дивіться відео онлайн