Не потерплю наклепів, – Камалія буде судитися зі стилісткою, яка вимагає в неї гроші

Кілька днів тому довкола Камалії спалахнув скандал, бо вона нібито не заплатила стилістці Софії Невідомій, яка шила костюми для її кліпу. Співачка пролила світло на ситуацію і заявила, що буде судитися з дівчиною, яка оббріхує її.

У п'ятницю, 11 лютого, Камалія обіцяла розібратися в ситуації та звинуваченнях Софії Невідомої, а вже 15 лютого дала офіційну відповідь у своєму інстаграмі. Так, артистка оголосила, що заплатить стилістці 200 доларів тільки тоді, коли до цього її схилить суд.

До теми Камалія пояснила, чому не заплатила стилістці, але її назвали "багатою і жадібною"

Чому Камалія не буде платити стилістці й збирається судитися

Співачка сама запропонувала режисеру, щоб три костюми для її кліпу пошила Софія Невідома. Вони зійшлися на гонорарі в 400 доларів – 11,5 тисяч гривень, але дівчині заплатили лише половину – 200. За словами зірки, вона взагалі могла залишитися ні з чим, адже майже не працювала.

Вона мала прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми затверджували не на примірці, а на фото в телефоні. З трьох необхідних вона встигла зробити лише один,

– розповіла Камалія.

Крім того, Софія запізнилась на зйомки кліпу, через що продакшену довелось доплачувати за оренду студії, і пішла посеред процесу, нікого не попередивши. Так, режисер пропонував залишити її без гонорару, але Камалія зі своєї кишені дала дівчині 200 доларів. Натомість швачці Наталії заплатили повну суму – 700 доларів, тому претензій до співачки вона не має.

Розписка швачки Наталії / Фото з інстаграму Камалії

"Якщо Софія щиро вважає, що я їй щось винна, то вона може сміливо подати проти мене позов. Якщо суд вирішить, що вона права, то я заплачу", – заявила артистка.

Мої адвокати готують проти Софії Невідомої позов за фактом наклепу. Як тільки вона повернеться з Москви, ми його негайно подамо. Бо безпідставних маніпуляцій та наклепів я не потерплю,

– повідомила Камалія.

З чого почався скандал Камалії зі стилісткою

Українська стилістка Софія Невідома скаржилась, що Камалія не виплатила їй гонорар за три костюми для кліпів. Їй нібито обіцяли 600 доларів, а заплатили лише 200.

Команда Камалії всюди ігнорувала дівчину, хоч та не мала грошей, щоб заплатити за оренду квартири в Києві. Раніше Софія не розсекречувала зірок, з якими працює, але надала ситуації публічного розголосу, щоб пришвидшити процес.

зірка дорікнула Софії Невідомій, що та відсиджується у Москві та просить переказати гроші на її російську картку. Крім того, за словами Камалії, у стилістки три паспорти, у тому числі Росії та ДНР.

Повний текст публікації Камалії:

Друзі, всі вихідні ми з командою провели в режимі роботи та з'ясування обставин "звинувачень", які посипалися на мою адресу з боку стилістки Софії Невідомої.

Залучити Софію до зйомок кліпу режисеру запропонувала я. Подальшу комунікацію з творчих питань я, звичайно, вела напряму – це нормальна практика. Але все, що стосується загального бюджету кліпу, куди включені всі технічні, гонорарні та інші витрати, мене не стосується. Я затверджую загальний бюджет кліпу з продакшеном. Далі всіма витратами і виплатами членам команди розпоряджаються вони.

З бюджету видно, що гонорар стиліста складав 400 доларів. У фінальному бюджеті продюсерська компанія повністю забрала її гонорар, бо стверджувала, що стилістка взагалі не працювала. Вона мала прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми затверджували не на примірці, а на фото в телефоні. З трьох необхідних образів вона встигла зробити лише один.

У день зйомок стилістка Софія запізнилася. Через це початок затягнувся, і продакшену довелося доплачувати за оренду студії та персонал. До того ж вона пішла посеред зйомок, не повідомивши. Однак після закінчення знімального процесу ми дали продакшену додаткові 200 доларів на оплату стиліста. І це плюс до того, що продюсерська компанія виставила нам у рахунку.

Розібравшись у ситуації, можу сказати, якщо Софія щиро вважає, що я їй щось винна, то вона може сміливо подати проти мене позов. Якщо суд вирішить, що вона права, то я заплачу. Крім того, Наталя – швачка, на яку у своїх повідомленнях посилається Софія, і якій я, за її словами, нібито також не заплатила, може підтвердити, що не має до мене жодних фінансових чи інших претензій.

Тим часом мої адвокати готують проти Софії Невідомої позов за фактом наклепу. Як тільки вона повернеться з Москви, де зараз перебуває, ми його негайно подамо. Бо безпідставних маніпуляцій та наклепів я не потерплю.

До речі, Софія зараз спокійно сидить у Москві і просить нас переказати гроші на її російську картку. Ця дівчина в такому юному віці отримала цілих три паспорти, зокрема Росії та ДНР. А тепер, у такий складний для нашої країни час, вона просить українців підтримати її у вимаганні грошей.