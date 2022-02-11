Замість обіцяних 600 доларів Софія Невідома отримала лише 100. Вона з кінця 2021 року вибиває з Камалії та її команди решту суми, але ті її ігнорують. Після публічного розголосу дружина мільярдера все ж відреагувала на скандал.

До теми "Моїх грошей немає": Камалію звинуватили у невиплаті гонорарів

Чому Камалія не виплатила стилістці гонорар

Співачка написала, що "новинна стрічка" засмутила і її, і команду, і близьких. Вона не стала заперечувати, що Софія шила костюм для її кліпу, але заявила, що наймав її продакшн, який і мав би розрахуватися за роботу. Камалія пообіцяла розібратися в ситуації і повернути гроші, якщо дійсно їх заборгувала.

Стилістку, з якою я справді співпрацювала наприкінці минулого року на зйомках кліпу, залучив до роботи продакшн. Мені треба час, щоб розібратися в ситуації і звинуваченнях. Якщо я, не дай Боже, комусь щось винна, я поверну,

– заявила Камалія.

Камалія відповіла стилістці Софії Невідомій / Фото з інстаграму співачки

Реакція стилістки і мережі

Людина, яка винна мені гроші, ще й не вміє брехати. Вона мене навіть скрізь заблокувала і чистить коментарі. Кліпи – окрема робота, за яку ви не заплатили. Пошив – окрема, за яку ви кинули,

– написала Софія Невідома у своїх інстаграм-сторіс.

Скриншот з інстаграму стилістки Софії Невідомої

Користувачі інстаграму стали на бік стилістки й назвали Камалію жадібною. Вони радять виплатити Софії 500 доларів, які для дружини мільярдера дріб'язок, і не ганьбитися: