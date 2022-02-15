В пятницу, 11 февраля, Камалия обещала разобраться в ситуации и обвинениях Софии Невидомой, а уже 15 февраля дала официальный ответ в своем инстаграме. Так, артистка объявила, что заплатит стилистке 200 долларов только тогда, когда к этому ее принудит суд.

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Почему Камалия не будет платить стилистке и собирается судиться

Певица сама предложила режиссеру, чтобы три костюма для клипа ей сшила София Невидомая. Они сошлись на гонораре в 400 долларов – 11,5 тысяч гривен, но девушке заплатили лишь половину – 200. По словам звезды, она вообще могла остаться ни с чем, ведь почти не работала.

Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а на фото в телефоне. Из трех необходимых она успела сделать лишь один,

– рассказала Камалия.

Кроме того, София опоздала на съемки клипа, из-за чего продакшену пришлось доплачивать за аренду студии, и ушла посреди процесса, никого не предупредив. Да, режиссер предлагал оставить ее без гонорара, но Камалия из своего кармана дала девушке 200 долларов. При этом швее Наталье заплатили полную сумму - 700 долларов, поэтому претензий к певице она не имеет.

Расписка швеи Натальи / Фото из инстаграма Камалии

"Если София искренне считает, что я ей что-то должна, то она может смело подать против меня иск. Если суд решит, что она права, то я заплачу", – заявила артистка.

Мои адвокаты готовят против Софьи Невидомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы, мы его немедленно подадим. Потому что безосновательных манипуляций и клеветы я не потерплю,

– сообщила Камалия.

Заметим, звезда упрекнула Софию Невидомую, что та отсиживается в Москве и просит перевести деньги на ее российскую карточку. Кроме того, по словам Камалии, у стилистки три паспорта, в том числе России и ДНР.

С чего начался скандал Камалии со стилисткой

Украинская стилистка София Невидомая жаловалась, что Камалия не выплатила ей гонорар за три костюма для клипов. Ей якобы обещали 600 долларов, а заплатили лишь 200.

Команда Камалии везде игнорировала девушку, хотя та не имела денег, чтобы заплатить за аренду квартиры в Киеве. Ранее София не рассекречивала звезд, с которыми работает, но придала ситуации публичную огласку, чтобы ускорить процесс.

Полный текст публикации Камалии:

Друзья, все выходные мы с командой провели в режиме работы и выяснения обстоятельств "обвинений", которые посыпались в мой адрес со стороны стилистки Софии Невидомой.

Привлечь Софию к съемкам клипа режиссеру предложила я. Дальнейшую коммуникацию по творческим вопросам я, конечно, вела напрямую – это нормальная практика. Но все, что касается общего бюджета клипа, куда включены все технические, гонорарные и другие расходы, меня не касается. Я утверждаю общий бюджет клипа с продакшеном. Далее всеми расходами и выплатами членам команды распоряжаются они.

Из бюджета видно, что гонорар стилиста составлял 400 долларов. В финальном бюджете продюсерская компания полностью забрала ее гонорар, потому что утверждала, что стилистка вообще не работала. Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а на фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать лишь один.

В день съемок стилистка София опоздала. Из-за этого начало затянулось, и продакшену пришлось доплачивать за аренду студии и персонал. К тому же она ушла посреди съемок, не сообщив. Однако после окончания съемочного процесса мы дали продакшену дополнительные 200 долларов на оплату стилиста. И это плюс к тому, что продюсерская компания выставила нам в счете.

Разобравшись в ситуации, могу сказать, если София искренне считает, что я ей что-то должна, то она может смело подать против меня иск. Если суд решит, что она права, то я заплачу. Кроме того, Наталья – швея, на которую в своих сообщениях ссылается София, и которой я, по ее словам, якобы также не заплатила, может подтвердить, что не имеет ко мне никаких финансовых или иных претензий.

Между тем, мои адвокаты готовят против Софьи Невидомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы, где сейчас находится, мы его немедленно подадим. Потому что безосновательных манипуляций и клеветы я не потерплю.

Кстати, Софья сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую карточку. Эта девушка в столь юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе России и ДНР. А теперь, в такое сложное для нашей страны время, она просит украинцев поддержать ее в вымогательстве денег.