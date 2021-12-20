"Не можу описати почуття": Олена Усенко зі сльозами попрощалась з Дитячим Євробаченням

14-річна вокалістка Олена Усенко отримала 6 місце на конкурсі Дитяче Євробачення у Парижі. Вже зовсім скоро дівчина відправиться додому у Білу Церкву, а поки зі сльозами прощається на конкурсі.

Олена Усенко виступила на сцені Дитячого Євробачення 19 грудня під номером 12. Подія відбулась у концертному залі La Seine Musicale, який розташований на острові Сегін на річці Сена.

До слова Дитяче Євробачення-2021: як виступила представниця України Олена Усенко

Перемогу на конкурсі отримала представниця Вірменії, але українка теж зайняла гідне шосте місце у списку з авторською піснею "Важіль". У день виступу вона опублікувала спільне відео з Олександром Балабановим, який торік представляв Україну на конкурсі, тримаючи в руках український прапор. Вона заявила, що не розчарована і це лише початок для неї.

Проте сьогодні вона оприлюднила ще одне відео, де прощається з конкурсантами з Іспанії та Польщі та інших країн, з якими за час підготувань встигла здружитись. Усі вони плачуть та обіймають один одного.

Дитяче Євробачення – це любов! Друзі, я вас так люблю. Не можу повірити, що це кінець конкурсу. Те, що ми скоро будемо вдома. Я просто… Я просто не можу описати свої почуття. Я просто вас люблю. Ще побачимось! Обіцяю! Євробачення чекає на нас!

– написала в інстаграмі зворушена Усенко.

: відверту розмову Олени Усенко з 24 каналом читайте за посиланням . Напередодні Дитячого Євробачення вона поділилась особистими переживаннями та етапами підготування до події.

Олена Усенко заспівала пісню "Важіль" і показала свою репетицію: дивіться відео