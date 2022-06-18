"Не можемо ризикувати життями людей": ексклюзивний коментар Вадима Лисиці про Євробачення-2023

Музичний продюсер Вадим Лисиця, який був у складі нацжурі Євробачення-2022, вважає, що EBU зарано оголосила своє рішення. Усе тому, що мапа бойових дій може змінитися.

Після заяви Європейської мовної спілки про те, що Євробачення-2023 в Україні не буде, шоу-біз розділився на два табори – хтось каже, що грандіозний пісенний конкурс за будь-яких обставин має відбутися в Україні, хтось наполягає на тому, що ризикувати життям єврофанів – це абсурд. До когорти останніх належить Вадим Лисиця, який дав коментар 24 каналу.

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Реакція Вадима Лисиці на рішення EBU

Це рішення досить логічне. Але мені здається, воно оприлюднене зарано. Особисто я маю надію, що ситуація з бойовими діями на нашій території закінчиться якнайшвидше! Дуже шкода, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023, але насамперед безпека – це головне,

– висловився музичний продюсер.

"Ми не можемо ризикувати життями людей і проводити конкурс на нашій території, бо в нас летять ракети чи не щодня", – додав Вадим Лисиця.

Він зізнався нам, що не проти, якщо Євробачення-2023 забере собі Велика Британії, адже їхній Сем Райдер виступив достойно: "Британія по усім аспектам заслуговує на проведення цього свята пісні".

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Подібну думку висловив у коментарі 24 каналу . Він думає, що "єдино можливе логічне рішення – перенести Євробачення у Велику Британію". Його, як і Вадима Лисицю, турбують безпекові гарантії.

До речі, саундпродюсер був не просто одним з п'яти членів Національного журі на Євробаченні-2022 від України, він був його головою. Тож після нуля для Польщі хейт посипався й на його адресу.

Ще у травні Лисиця вибачився перед Польщею та заявив, що не міг підсуджувати, бо напередодні підписав угоду, в якій обіцяв не враховувати політичний аспект: "Мені особисто прикро, і я перепрошую перед польським народом за те, що так вийшло. Але нічого змінювати не буду, не можу. Бо це принципова позиція. Це оцінювання було принциповим. Все зроблено чесно й прозоро".