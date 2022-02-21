Перед Нацвідбором артисту Wellboy закидали, що Тіна Кароль начебто підсуджуватиме йому в фіналі. Співак відповів на ці звинувачення.

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Wellboy про стосунки з Тіною Кароль

Виконавець розповів, що насправді його пов'язує зі знаменитістю.

"Не треба було Тіну Кароль садити в журі Нацвідбору, тоді напевно виходить. Таке щось люди вигадали. Тіна Кароль – не моя близька подруга, ми з нею не зідзвонюємося щодня чи кожного місяця. Ми просто одного разу записали з нею спільну пісню. Дуже добре попрацювали, вона мені допомогла. Повірила в мене, і я за це їй дуже вдячний", – сказав співак.

Зауважимо, Тіна Кароль не тільки записала пісню з Wellboy, але й проспонсорувала запис його першого треку "Гуси". Вона лише допомогла фінансами, тоді як продюсуванням займався та займається Юрій Бардаш.

Wellboy також поділився, що здивований скандалом, що спричинився після фіналу Національного відбору.

Коли я читаю коментарі, що "ганьба“, чи "не можна таке відправляти на Євробачення“, мені неприємно дуже. Такий хейт, який прилетів на Аліну Паш та інших учасників, це не дуже круто. Так не повинно бути. Якийсь страх несеться взагалі,

– вважає артист.

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