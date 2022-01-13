Не мільярдами єдиними: жінки Ілона Маска – що про них відомо

Ілон Маск – людина, яка завойовує космос і зробила величезний прорив у галузі науки та ракетобудування. У 50 років чоловік вже тричі одружений і має шестеро дітей.

Найбагатша людина Forbes за всю історію не може похвалитись зразковою родиною. Та й взагалі, Маск не любить розповідати про сімейне життя, стосунки з жінками. В одному з інтерв’ю чоловік зізнався, що боїться самотності, адже людина не може бути щасливою, коли поруч нікого немає.

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Джастін Вілсон

З першою дружиною Ілон познайомився в канадському Королівському університеті. Її звали Джастін Вілсон. Дівчина не хотіла залицянь, адже була націлена на побудову власної кар’єри. Але попри власні пріоритети, молоді студенти почали зустрічатись. У 2000 році пара одружилась. Джастін займалась письменництвом, а Ілон вже на той час займався розробкою платіжної системи PayPal. У 2002 році в пари народився син, якого назвали Невада Олександр. На жаль, немовля померло від синдрому раптової дитячої смерті.



Ілон Маск і Джастін Вілсон / Фото з твітеру Джастін

У 2004 році подружжя вдалось до послуг штучного запліднення. У результаті народилась двійня – Гріффін та Ксав’єр. Незважаючи на таке довгоочікуване щастя, навколо пари ходили чутки про тріщину в їхніх стосунках. Але через 2 роки у Джастін та Ілона народилось ще трійко дітей: Даміан, Саксон і Кай. У 2008 році бізнесмен почав зустрічатись з актрисою Талулою Райлі, після чого Вілсон подала на розлучення. Проте коханці заперечували будь-який зв’язок під час шлюбу Маска.

Талула Райлі

Після розлучення мільярдер зробив пропозицію одруження Райлі. На той час дівчині було 22 роки. Вони одружились і прожили разом 4 роки. Таємниці сім’ї зберігались "за сімома замками". Після того, як журналісти дізнались про розлучення, усім стала цікава причина розриву між закоханими. Проте отримали надто банальну відповідь, буцімто Маск занадто багато працює і мало приділяє уваги і часу молодій дружині. Але через рік вони знову повідомили, що разом і збираються ще раз одружитись, що й сталось. Але у 2016 році світ знову почув заяву про розлучення.



Ілон Маск і Талула Райлі / Фото Global Look Press

Ембер Герд

Через короткий проміжок часу Маск зав’язав ще один роман – з актрисою Ембер Герд, колишньою Джонні Деппа. Навряд ці стосунки можна було б назвати серйозними. Адже дівчина не раз світилась на вечірках у колі інших чоловіків, в той час, коли її коханий працював. Тому і ці стосунки зазнали краху. Також подейкують, що Ембер зав'язала роман з Ілоном ще під час шлюбу з Деппом.



Ілон Маск та Ембер Герд / Фото з інстаграму Ембер

Граймс

Новий роман не змусив на себе довго чекати. З обраницею Маск познайомився через інтернет, коментуючи якийсь жарт. Її звуть Граймс (справжнє ім’я – Клер Буше). Вона співачка. Усі говорили, що їхні стосунки доволі складні. Але це не завадило появитись на світ малюкові. Хлопчика назвали досить специфічним ім’ям – X Æ A-Xii (Ікс Еш Ей Твелв). Проте дитина не змогла втримати батьків разом. Майже одразу після народження сина пара розійшлась, бо у кожного з них свої пріоритети. Їхні стосунки не були офіційно оформленими.



Ілон Маск та Граймс на Met Gala 2019 / Фото Getty Images

Автор: Марта Гнат