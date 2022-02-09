Не міг творити, – Коля Сєрга пояснив, чому повернувся в Україну з Москви

Український музикант і ведучий Коля Сєрга довго будував кар'єру в Росії. У Москві він жив чотири роки, а 2020-го перебрався до Києва. Артист зізнався, що переїхав, бо в країні-агресорці йому не творилося.

Після "Фабрики зірок 3" Коля Сєрга пробивав собі дорогу в український шоу-біз. Однак 2014 року, коли зйомки тревел-шоу "Орел і решка" закінчилися, артист змінює вектор на Москву. У Росії він жив чотири роки, а після навчання в Лос-Анджелесі осів в Україні. Усе тому, що в Київ надихає його на творчість.

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Чому Коля Сєрга повернувся в Україну з Москви

У Росії в нього були великі перспективи. Кар'єрою співака міг зайнятися відомий продюсер і композитор Віктор Дробиш, ім'я якого фігурує в "Миротворці" за незаконні візити в Крим і пропаганду. Однак їхня співпраця не склалась. Коля Сєрга відмовився підлаштовуватися під формат, який диктували на телебаченні та радіостанціях у Москві.

Я не міг там творити. Це місто високих швидкостей. Там круто продавати. Якщо творити, то щось на конвеєрі… Я довго гнався за форматом. Ти вже починаєш спрощувати, адаптувати, а все одно якось не так,

– зізнався Коля Сєрга.

що після переїзду в Росію Сєрга взагалі не займався музикою. Він пішов у рекламу –. Як зазначає сам артист, "досить продуктивно успішно працював".

Зараз Коля Сєрга заробляє на життя творчістю – веде корпоративи й пише пісні, щоправда, лише собі. Примітно, що останні два роки він працює лише в Україні, у Росію він не літає з початку карантину.

Коля Сєрга на весіллі друга в Києві / Фото з інстаграму співака

Коля Сєрга і Росія