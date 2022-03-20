Не лише "Антитіла": хто служить в ТрО разом з Тарасом Тополею

Український співак Тарас Тополя разом зі своїми колегами з гурту "Антитіла" ще до початку вторгнення Росії підписав контракт з територіальною обороною Києва. Зараз він розповів, хто з ним служить на варті міста з колег по шоу-бізнесу.

В ексклюзивному коментарі для 24 каналу Тарас Тополя поділився, що разом з ним у ТрО перебуває не лише всім відомий Андрій Хливнюк, а й музиканти з гурту "Тінь Сонця" та Віталій Кириченко з "Нумер 482". Окрім лідера "Бумбоксу", усі вони служать в одному підрозділі.

До слова "У нас немає графіка": які завдання гурт "Антитіла" виконує в теробороні Києва

Проте музикант переконаний, що не важливо, хто служить, якщо він робить благородну справу для своєї країни.

Зрештою, неважливо, чи ти несеш службу в територіальній обороні, чи волонтериш, чи підтримуєш моральний дух піснями, віршами малюнками. Кожен, хто щось робить задля перемоги країни – герой,

– каже Тополя.

, повне інтерв'ю з Тарасом Тополею вже скоро читайте в межах проєкту "Інтерв'ю24"



Гурт "Антитіла" працює в теробороні / Фото з інстаграму гурту