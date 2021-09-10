Не хотів давати доньці своє прізвище: колишня Сенцова знову звинуватила режисера

Юлія Бабич розповіла, що режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов начебто не хотів давати своє прізвище їхній новонародженій донечці Еммі. Допоміг начебто лише аргумент, що такого вчинку не зрозуміють люди.

Бабич розповіла: вона звернулася до режисера, коли в Емми були проблеми зі здоров'ям. Водночас Сенцов начебто тільки обмежився відповіддю, що наразі перебуває не у Києві. За словами жінки, батько навіть не поцікавився, що трапилося з донькою.

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Окрім того, Бабич наголосила: режисер нібито навіть не хотів дати дівчинці своє прізвище. Він запитував маму дитини, чому їй не подобається власне прізвище. За словами Бабич, "лише те, що його не зрозуміють люди, загалом, допомогло".

За словами Бабич, їхні з Сенцовим стосунки тривали з січня до березня 2020 року. Вже після того, як закохані розійшлися, Бабич дізналася про вагітність. Вона попросила у Сенцова грошей, однак режисер нібито відмовився.

Були натяки на аборт. Вони всі були маніпуляційні. Я ж повинна розуміти, що з цією дитиною Олег Сенцов ніколи не буде щасливим,

– заявила Бабич.

Водночас жінка наголосила, що аліменти режисер сплачує регулярно.

"Я не знаю, чи є в Емми тато"

Бабич раніше розповідала: вона не знає, чи в Емми є тато, однак двері досі відчинені. Тоді жінка ділилася: Сенцов начебто втік відразу, коли дізнався про вагітність.

За словами Бабич, за 3,5 місяці життя Емми Сенцов бачив доньку лише декілька разів.

Окрім того, жінка зауважила: режисер заблокував її у соцмережах, а згодом "виявилося, що він має право оприлюднювати особисте, пов'язане зі мною та Еммою".

За словами Бабич, їхні стосунки режисер називав помилкою.

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