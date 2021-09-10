Бабич рассказала: она обратилась к режиссеру, когда у Эммы были проблемы со здоровьем. В то же время Сенцов будто только ограничился ответом, что сейчас пребывает не в Киеве. По словам женщины, отец даже не поинтересовался, что случилось с дочерью.

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Кроме того, Бабич отметила: режиссер якобы даже не хотел дать девочке свою фамилию. Он спрашивал маму ребенка, почему ей не нравится собственная фамилия. По словам Бабич, "только то, что его не поймут люди, в общем, помогло".

По словам Бабич, их с Сенцовым отношения продолжались с января по март 2020 года. Уже после того, как влюбленные разошлись, Бабич узнала о беременности. Она попросила у Сенцова денег, однако режиссер якобы отказался.

Были намеки на аборт. Они все были манипуляционные. Я должна понимать, что с этим ребенком Олег Сенцов никогда не будет счастливым,

– заявила Бабич.

В то же время женщина отметила, что алименты режиссер платит регулярно.

"Я не знаю, есть ли у Эммы папа"

Бабич ранее рассказывала: она не знает, есть ли у Эммы папа, но двери еще открыты. Тогда женщина делилась: Сенцов бы убежал сразу, когда узнал о беременности.

По словам Бабич, за 3,5 месяца жизни Эммы Сенцов видел дочь только несколько раз.

Кроме того, женщина заметила: режиссер заблокировал ее в соцсетях, а впоследствии "оказалось, что он имеет право обнародовать личное, связанное со мной и Эммой".

По словам Бабич, их отношения режиссер называл ошибкой.

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