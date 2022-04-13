Не хотіли мене чути, – дружина Павліка пояснила, чому влаштувала скандал в аеропорту Стамбула

Відправляючись до Ізраїлю, дружина Віктора Павліка влаштувала скандал в аеропорту. Тепер вона детально розповіла про непростий переліт.

Дружина Віктора Павліка розповіла, що мусив пройти певний час, щоб вона відійшла від складного перельоту на шляху до Ізраїлю. Катерина Реп'яхова мала два рейси: з Ганновера до Стамбула і зі Стамбула до Тель-Авіва.

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Чому Катерина Реп'яхова влаштувала скандал в аеропорту

"В Ізраїль не можна заїхати без візи. Тому відповідно, перш ніж посадити пасажира на літак, перевіряється віза. У Стамбулі Pegasus Airlines, як я зрозуміла, ще не зустрічали біженців з України на посадці на літак. І відповідно чекали від нас класичну візу у паспорті", – розповіла дружина музиканта.

Катерина зауважила, що з 8 березня Ізраїль змінив правила в'їзду українцям. Для цього треба отримати документальний дозвіл від міністерства іноземних справ Ізраїлю. Однак, схоже, Pegasus Airlines не надто слідкували за оновленнями.

Я пояснювала про війну, про Україну, про зміни в правилах в’їзду для українців, але вони не хотіли мене чути… І все б нічого, якби не їх ставлення. Вони не хотіли допомагати, слухати, розбиратися. Вони просто нас відправляли, як непотріб. Я не очікувала такого від турків,

– зізналась зіркова дружина.



Дружина Віктора Павліка з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

"Врешті, вони зрозуміли свою помилку, але вибачень я не почула. Ми годину стояли біля посадки, кричали, молили… І тоді я була, як ніколи, морально нестабільна, і ще все це… Але як є. Для чогось нам була дана ця ситуація", – підсумувала Реп'яхова.

, дружина Віктора Павліка виїхала до Ізраїлю не для того, щоб пересидіти війну. Насправді Катерина з сином навідала сестру. Через певний час вона планує повернутися до України, незалежно від ситуації.



Дружина Віктора Павліка з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової