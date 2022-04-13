Жена Виктора Павлика рассказала, что должно было пройти определенное время, чтобы она отошла от сложного перелета на пути в Израиль. Екатерина Репьяхова имела два рейса: из Ганновера в Стамбул и из Стамбула в Тель-Авив.

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Почему Екатерина Репьяхова устроила скандал в аэропорту

"В Израиль нельзя заехать без визы. Поэтому соответственно, прежде чем посадить пассажира на самолет, проверяется виза. В Стамбуле Pegasus Airlines, как я поняла, еще не встречали беженцев из Украины на посадке на самолет. И соответственно ожидали от нас классическую визу в паспорте", – рассказала жена музыканта.

Екатерина отметила, что с 8 марта Израиль сменил правила въезда украинцам. Для этого необходимо получить документальное разрешение от министерства иностранных дел Израиля. Однако, похоже, Pegasus Airlines не слишком следили за обновлениями.

Я объясняла о войне, об Украине, об изменениях в правилах въезда для украинцев, но они не хотели меня слышать… И все бы ничего, если бы не их отношение. Они не желали помогать, слушать, разбираться. Они просто нас отправляли, как хлам. Я не ожидала такого от турков,

– призналась звездная жена.



Жена Виктора Павлика с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репейной

"В конце концов, они поняли свою ошибку, но извинений я не услышала. Мы час стояли возле посадки, кричали, молили... И тогда я была, как никогда, морально нестабильна, и еще все это... Но как есть. Зачем-то нам была дана эта ситуация", – подытожила Репьяхова.

Напомним , супруга Виктора Павлика выехала в Израиль не для того, чтобы пересидеть войну. На самом деле, Екатерина с сыном посетила сестру. Через некоторое время она планирует вернуться в Украину, вне зависимости от ситуации.