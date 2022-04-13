Дружина Віктора Павліка розповіла, що мусив пройти певний час, щоб вона відійшла від складного перельоту на шляху до Ізраїлю. Катерина Реп'яхова мала два рейси: з Ганновера до Стамбула і зі Стамбула до Тель-Авіва.

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Чому Катерина Реп'яхова влаштувала скандал в аеропорту

"В Ізраїль не можна заїхати без візи. Тому відповідно, перш ніж посадити пасажира на літак, перевіряється віза. У Стамбулі Pegasus Airlines, як я зрозуміла, ще не зустрічали біженців з України на посадці на літак. І відповідно чекали від нас класичну візу у паспорті", – розповіла дружина музиканта.

Катерина зауважила, що з 8 березня Ізраїль змінив правила в'їзду українцям. Для цього треба отримати документальний дозвіл від міністерства іноземних справ Ізраїлю. Однак, схоже, Pegasus Airlines не надто слідкували за оновленнями.

Я пояснювала про війну, про Україну, про зміни в правилах в’їзду для українців, але вони не хотіли мене чути… І все б нічого, якби не їх ставлення. Вони не хотіли допомагати, слухати, розбиратися. Вони просто нас відправляли, як непотріб. Я не очікувала такого від турків,

– зізналась зіркова дружина.



Дружина Віктора Павліка з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

"Врешті, вони зрозуміли свою помилку, але вибачень я не почула. Ми годину стояли біля посадки, кричали, молили… І тоді я була, як ніколи, морально нестабільна, і ще все це… Але як є. Для чогось нам була дана ця ситуація", – підсумувала Реп'яхова.

Нагадаємо, дружина Віктора Павліка виїхала до Ізраїлю не для того, щоб пересидіти війну. Насправді Катерина з сином навідала сестру. Через певний час вона планує повернутися до України, незалежно від ситуації.



Дружина Віктора Павліка з сином / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової