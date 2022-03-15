"Не хочу вас знати": Джамала звернулася до родичів і друзів з Росії

Співачка кримськотатарського походження Джамала зараз перебуває в Стамбулі разом з дітьми. Артистка наголосила, що не хоче знати друзів і родичів з Росії, які не цікавляться, як вона та сини.

Від початку війни українці невпинно зверталися до росіян, намагалися донести правду. Та досі в країні-агресорці є люди, які вважають, що Росія прийшла "звільняти" українців. До таких вже й не варто звертатися, все даремно.

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Джамала звернулася до рідних з Росії

Джамала поїхала за кордон, щоб сини були в безпеці. Зараз артистка перебуває в Стамбулі. Не приховує, що дуже втомилася від того, що ніяк не може достукатися до росіян. Вона звернулася до всіх тих, хто не звертає уваги на події в Україні, на дітей, які багато часу проводять у підвалах, а також до родичів і друзів з Росії.

Хочу сказати всім родичам, друзям і знайомим з Росії, що не хочу їх знати. Ваше мовчання я сприймаю, як те, що конкретно ви вигнали мене з дому. Ніяк по-іншому. Конкретно ви. Мені дуже шкода, що ви всі говорите, як зомбі про "птахів з чипами", про морських котиків, які вміють стріляти, про мене, яка нібито нацист чи хто там ще. Це все дуже страшно,

– сказала Джа.

Вона наголосила, що всі ці люди просто не в здоровому глузді. Об'єктивно це саме так, адже якби вони були при тямі, то були б людьми, їх би хвилювало те, що відбувається в Україні. Через дії диктаторської влади та мовчання мільйонів росіян українські жінки вимушені втікати з дому, щоб врятувати дітей.

Звернення Джамали до росіян: дивіться відео онлайн