"Не емігрую з країни": для чого Злата Огнєвіч в час війни полетіла в США

Співачка Злата Огнєвіч відправилася у Сполучені Штати Америки. Виконавиця пояснила, що не емігрує, а дасть там декілька благодійних концертів на підтримку України.

Кожен українець робить все можливе для того, щоб наблизити країну до перемоги. Знаменитості воюють на інформаційному фронті, а також беруть участь в благодійних заходах.

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Злата Огнєвіч полетіла в США

Співачка Злата Огнєвіч повідомила, що покинула Україну. Однак артистка пояснила, що не емігрує з країни, а їде в Сполучені Штати Америки, щоб виступити на благодійних концертах у підтримку України.

Зірка виступить в таких американських містах:

Чикаго (2 квітня);

Нью-Йорк (3 квітня);

Вашингтон (5 квітня).

Спершу Злата майже три доби добиралася до Варшави, а вже там сіла на літак до Чикаго. Вона щиро подякувала всім, хто допоміг і дав прихисток у цій нелегкій дорозі.



Злата Огнєвіч летить в США / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

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