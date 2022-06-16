Не домовились про суму грошей, – Володимир Остапчук про помсту колишньої дружини

Український телеведучий Володимир Остапчук припустив, що його колишня дружина забороняє йому бачитись з дітьми, бо таким чином хоче за щось помститися. Він згадав, як вона ображала його близьких.

Навіть велика війна, що розпочалась в Україні 24 лютого, не змогла примирити ексів Володимира Остапчука та Олену Войтечко. Телеведучий підозрює, що колишня йому мститься.

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Володимир Остапчук про помсту колишньої дружини

На думку шоумена, Олена не дає йому бачитись з дітьми та мститься через те, що сама не влаштувала особисте життя.

Складне питання. Думаю, що це, по-перше, її невлаштованість особистого життя. Бо я просто знаю історії, що коли жінки налагоджують своє особисте життя, вона одразу починає жити своїм життям. Зараз вона живе життям, аби помститися колишньому чоловікові. Ну й образа. Думаю, що так,

– вважає Володимир Остапучук.

Телеведучий додав, що вибачався перед колишньою дружиною вже "мільйон разів": "Я не думаю, що колись це спрацює. Це складний випадок, тому що мені "пощастило". Є жінки, особливо адекватні, які навіть під час війни розуміють, відсувають особисті образи на другий план. Ну дивна історія насправді, чому вона ображена. Хоч перша в інтерв'ю розказувала про те, що "я сама тебе покинула, я тобі показала на двері, збирай речі". П'ять місяців все було нормально, потім ми з Оленою не домовились про суму грошей і пішла помста".

, довгий час Олена Войченко звинувачувала Остапчука в тому, що він не підтримує дітей фінансово. Та після одного зі скандалів шоумен показав скріншоти грошових переказів та чеки, в яких були виплати для нащадків.

Остапчук додав, що не реагує на хейт через публічне висвітлення проблем з колишньою. Але зазначив, що потрібно мати мужність продовжувати йти на контакт з жінкою, яка ображала його близьких.

Мені дуже подобається, коли жінки пишуть: він просто нормально не міг з нею домовитися. Я вам дам можливість, все що вона "викатувала", ображала моїх батьків, маму, сестру, мою дружину. Після цього знаходити в собі мужність, щоб продовжувати спілкування. Так історично склалось, що чоловіки маніпулюють грошима, а жінки – дітьми,

– сказав Остапчук.

Інтерв'ю з Володимиром Остапчуком: дивіться відео онлайн