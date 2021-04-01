Не дають візу в США: "Міс Україна" не може потрапити на конкурс "Міс Всесвіт"

У переможниці конкурсу "Міс Україна" Єлизавети Ястремської виникли проблеми з візою до США. Через це вона не може спробувати свої сили на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".

Єлизавета Ястремська – переможниця конкурсу "Міс Україна-2020" – може не потрапити до США через відсутність візи, яку поки що їй не хочуть надавати. Про це повідомили на сторінці конкурсу у фейсбуці.

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Чи потрапить "Міс Україна" на "Міс Всесвіт"

Головний міжнародний конкурс краси повинен відбутися в Маямі 16 травня. Оскільки "Міс Україні" Єлизаветі Ястремській не дають візу, вона звернулась із проханням посприяти тому, щоб все-таки отримати дозвіл на в'їзд до США. Зокрема, президентка "Міс Україна-Всесвіт" Анна Філімонова написала до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін.

Наша "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська повинна взяти участь у міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020", проведення якого було відкладено через пандемію на 16 травня 2021, який відбудеться у Маямі, США та підготовка до якого стартує 6 травня,

– повідомила Філімонова.

Президентка зазначила, що візові офіцери сумніваються щодо рішення через несприятливий збіг обставин. Рідна сестра Єлизавети вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним зараз саме в Маямі. Також їх збентежило, що учасниці "Міс Всесвіт" повинні бути незаміжні й без дітей.

Зазначимо, що й минулого року переможниця "Міс України" мала труднощі із в'їздом у США. Анастасії Суботі відмовили у наданні візи через те, що її мати живе у Штатах.

Що відомо про "Міс Україну"