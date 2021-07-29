Не без проблем з поліцією: родина Бекхемів проводить час в Італії
Джерело:інстаграм Девіда Бекхема
Британська модельєрка Вікторія Бекхем разом з всією сім'єю відправилась в Італію. Там родина активно відпочиває на узбережжі. Однак одного дня Девід виправдовувався перед поліцією через те, що неповнолітні діти самостійно каталися на катері.
Майже у повному складі сімейство Бекхемів поїхало на відпочинок в Італію, до узбережжя Амальфі. Яскравими фото з відпочинку вони діляться на своїх сторінках в інстаграмі.
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Відпочинок Бекхемів в Італії
Девід Бекхем опублікував перше фото, на якому позував з 16-сином сином Крузом та 10-річною донькою Гарпер. "Особливі спогади", – написав він під знімком.
Девід Бекхем з сином Крузом і донькою Гарпер
Родина проводить час на великій яхті. Діти разом з зірковими батьками займаються морськими розвагами, плаваючи на катерах чи водних мотоциклах. Вони стрибають у воду прямо з судна та катаються на атракціонах.
Примітно, що подружжя Вікторії та Девіда взяли з собою батьків. Разом вони відвідують ресторани та насолоджуються місцевими стравами.
Проблеми Бекхемів з поліцією
- Розкішний відпочинок знаменитостей перебила італійська поліція, що прибула до яхти, на якій відпочивало сімейство, про що пише The Sun. Вона побачила, як Круз катається на катері без батька.
- Представники органів зауважили, що неповнолітні без нагляду дорослих не можуть водити катер. Девід Бекхем близько 45 хвилин спілкувався з поліцією, однак очевидці кажуть, що розмова була дружною. Після неї поліцейські навіть попросили зробити з футболістом селфі.