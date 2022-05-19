Назвав її пропагандисткою, – Анатолій Анатоліч розповів, як листувався з Собчак

Український телеведучий Анатолій Анатоліч в одному зі своїх відео назвав Ксенію Собчак пропагандисткою. Але вона почала дискутувати з ним у соцмережах.

Телеведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч веде власний блог, де висловлює думки про певні події чи певних людей. В одному з цих відео він пояснював, що не вважає правильним давати інтерв'ю росіянам. Так, наприклад, зробила Оля Полякова – бесідувала з Ксенією Собчак.

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Анатолій Анатоліч про листування з Собчак

Ведучий зізнався, що після цього відео журналістка написала йому в особисті повідомлення. Вона розповідала, чому притримується нібито нейтральної позиції.

Ксенія Собчак пояснювала мені свою позицію, чому вона доносить так інформацію. Я їй у відповідь пояснював, чому вважаю її пропагандисткою. Отакий у нас був приблизно діалог. Він в принципі нічим не закінчився,

– розповів Анатолій Анатоліч.

"Вона на мене не підписана в інстаграмі. Але уяви собі: я вночі лежу, відкриваю Instagram і в мене чотири голосових повідомлення від Ксенії Собчак. Я собі думаю: "Так, навіть я щось не готовий зараз слухати". Це було нормальне культурне спілкування. Ніхто нікого не ображав, але я все одно з тезами Ксенії Анатолівни не погодився. Вона не погодилась з якимись моїми тезами", – додав шоумен.

, Оля Полякова пояснювала, чому дала інтерв'ю Ксенії Собчак . На її думку, досі важливо доносити населенню Росії правду. Вона додавала, що Собчак насправді все розуміє й підтримує, але не показує цього публічно.

Анатолій додав, що обговорював з Собчак власне його випуск про журналістку. Він розуміє, що після цього Ксенія не змінить свою позицію, але так вона хоча б почула інші думки.

Телеведучий зауважив, що він писав багатьом відомим росіянам, так само багато хто пише йому. Водночас Анатоліч закликає не створювати ілюзії щодо цих людей, відомих у мережі як "хороших руских". Про це він говорив раніше.

"Коли у лютому з'явилися новини про те, що Україна вирішила напасти на Донбас, і несподівано почала бомбити нещасних жителів, усі зрозуміли, що зараз буде жесть з боку Росії. Потім було визнання незалежності та війна. І так у всьому. І так завжди. Не вірте Собчак і тому подібним правдолюбам", – казав ведучий.