Прем'єра документального фільму "Джанет" вже 31 січня відбудеться на телеекранах США та Великої Британії. Всього буде 4 частини фільму, а поки артистка в анонсі розповіла, що знаменита поплегенда Майкл Джексон інколи був надто жорстоким.

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Були часи, коли Майк дражнив мене і обзивав. Називав свинею, кобилою, забійною коровою. Він сміявся над цим, і я теж сміялася, але десь усередині було боляче. Коли хтось каже, що ти надто товстий, то це впливає на тебе,

– поділилася Джексон.

Вона пояснила, що проблеми із зайвою вагою почались тоді, коли Джанет отримала роль у ситкомі 1970-х "Гарні часи". Їй тоді було всього 11 років, а через стрес вона дуже переїдала. Згодом це повпливало і на її самооцінку.

Незважаючи на семирічну різницю у віці між нею та старшим братом Майклом та його коментарі про неї, у дитинстві пара була дуже близькою. Вони стали менше спілкуватись, коли стали старшими. Джанет зізналась, що була спустошена, коли Майкла вперше звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми у 1993 році. На питання, чи вплинули на неї звинувачення, вона відповіла, що так, що її це засмучувало. Зокрема така ситуація зі скандалом вплинула і на її роботу – жінка повинна була підписати великий контракт із Coca-Cola, але звинувачення негативно повпливали на це.

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