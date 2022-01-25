Премьера документального фильма "Джанет" уже 31 января состоится на телеэкранах США и Великобритании. Всего будет 4 части фильма, а пока артистка в анонсе рассказала, что знаменитая поп-легенда Майкл Джексон иногда был очень жестоким.
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Было время, когда Майк дразнил меня и обзывал. Называл свиньей, кобылой, забойной коровой. Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком толстый, то это влияет на тебя,
– поделилась Джексон.
Она объяснила, что проблемы с лишним весом начались тогда, когда Джанет получила роль в ситкоме 1970-х "Хорошие времена". Ей тогда было всего 11 лет, а из-за стресса она очень переедала. Впоследствии это отразилось и на ее самооценке.
Несмотря на семилетнюю разницу в возрасте между ней и старшим братом Майклом и его комментарии о ней, в детстве пара была очень близка. Они меньше общались, когда стали старше. Джанет призналась, что была опустошенной, когда Майкла впервые обвинили в сексуальном насилии над детьми в 1993 году. На вопрос, повлияли ли на нее обвинения, она ответила: да, ее это огорчило. В частности, такая ситуация со скандалом повлияла и на ее работу – женщина должна была подписать большой контракт с Coca-Cola, но обвинения негативно повлияли на это.
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Что известно о Джанет Джексон
- 55-летняя американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица и актриса.
- По данным журнала Billboard, Джанет входит в список самых продаваемых исполнительниц за всю историю современной поп-музыки. На ее счету более 100 миллионов копий записей.
- Джанет стала еще более известной после скандала в 2004 году во время ее выступления на церемонии Super Bowl. Тогда ее коллега по сцене Джастин Тимберлейк случайно обнажил грудь Джанет на многотысячную аудиторию.