Називав огидною і змушував спати голою: FKA Twigs шокувала подробицями роману з Шаєю Лабафом

Вперше про насильство з боку екскоханого Шая Лабафа британська співачка FKA Twigs заговорила в грудні минулого року. У першому інтерв'ю після скандальної заяви артистка поділилась новими шокуючими деталями стосунків з актором.

Виконавиця FKA Twigs (справжнє ім'я – Талія Дебретт Барнетт) запевнила, що зірка "Трансформерів" влаштовував безпідставні скандали та принижував її, похитнувши самооцінку.

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FKA Twigs про роман Шаєю Лабафом

Співачка вважає, що актор, як і багато аб'юзерів, використовував хитру тактику, щоб відштовхнути її від близьких та зруйнувати впевненість в собі, аби потім вона не змогла від нього піти. Він вимагав, щоб дівчина постійно проявляла свої почуття, тому FKA Twigs була змушена цілувати та торкатися його заздалегідь визначену кількість разів у день.

Якщо вона порушувала "угоду", Шая Лабаф влаштовував сварки. Крім того, виконавиця повинна була спати оголена та міцно притискатися до нього вночі. Коли дівчина відмовлялася це робити, актор ставив їй у приклад колишню коханку.

"Він будив мене, і говорив, що я огидна, жахлива. Він будив мене посеред ночі, і говорив, що щойно я лежала з відкритими очима, і думала, як би його кинути. А я дійсно щойно прокинулась. Він хотів, щоб я спала голою, тому що, якщо я цього не зроблю, то я відгороджуюся від нього", – пригадала FKA Twigs.

В інтерв'ю виданню Elle знаменитість додала, що екскоханий наполягав на тому, щоб перед сном вони дивилися документальні фільми про злочини – жорстокі вбивства жінок і сексуальні домагання. Надмірний контроль і турботу чоловіка вона називає "любовним бомбардуванням".

Тоді артистка стала сумніватися в собі. Саме тому їй важко було усвідомити, в який момент вона стала жертвою домашнього насильства. FKA Twigs наголосила, що всім здається, якби все насправді було так погано, то вона б давно втекла від Шая Лабафа. Однак дівчина зізналась, що їй було так погано, що вона не могла піти.

"Домашнє насильство або жорстокість – поступовий процес, який набирає обертів крок за кроком. Ті, на кого спрямована подібна поведінка, починають усвідомлювати, що вони заслуговують такого ставлення до себе. Це не одна невелика річ, а безліч ознак, які сплітаються разом в нічний кошмар", – зізналась знаменитість.

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