Называл мерзкой и заставлял спать голой: FKA Twigs шокировала подробностями романа с Шаей ЛаБаф
Впервые о насилии со стороны экс-возлюбленного Шайя ЛаБафа британская певица FKA Twigs заговорила в декабре прошлого года. В первом интервью после скандального заявления артистка поделилась новыми шокирующими деталями отношений с актером.
Источник:CBS This Morning
Исполнительница FKA Twigs (настоящее имя – Талия Дебретт Барнетт) заверила, что звезда "Трансформеров" устраивал безосновательные скандалы и унижал ее, покачнув самооценку.
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FKA Twigs о романе с Шаей ЛаБафом
Певица считает, что актер, как и многие абьюзеры, использовал хитрую тактику, чтобы оттолкнуть ее от близких и разрушить уверенность в себе, чтобы потом она не смогла от него уйти. Он требовал, чтобы девушка постоянно проявляла свои чувства, поэтому FKA Twigs была вынуждена целовать и касаться его заранее определенное количество раз в день.
Если она нарушала "соглашение", ЛаБаф устраивал ссоры. Кроме того, исполнительница должна была спать обнаженной и крепко прижиматься к нему ночью. Когда девушка отказывалась это делать, актер ставил ей в пример бывшую любовницу.
"Он будил меня и говорил, что я отвратительная, ужасная. Он будил меня среди ночи, и говорил, что как только я лежала с открытыми глазами, и думала, как бы его бросить. А я действительно только проснулась. Он хотел, чтобы я спала голой, потому что, если я этого не сделаю, то я отгораживаюсь от него", – вспомнила FKA Twigs.
В интервью изданию Elle знаменитость добавила, что экс-возлюбленный настаивал на том, чтобы перед сном они смотрели документальные фильмы о преступлениях – жестоких убийствах женщин и сексуальных домогательствах. Чрезмерный контроль и заботу мужчины она называет "любовной бомбардировкой".
Тогда артистка стала сомневаться в себе. Именно поэтому ей трудно было понять, в какой момент она стала жертвой домашнего насилия. FKA Twigs подчеркнула, что всем кажется, если бы все на самом деле было так плохо, то она бы давно сбежала от ЛаБафа. Однако девушка призналась, что ей было так плохо, что она не могла уйти.
"Домашнее насилие или жестокость – постепенный процесс, который набирает обороты шаг за шагом. Те, на кого направлено подобное поведение, начинают осознавать, что они заслуживают такого отношения к себе. Это не одна небольшая вещь, а множество признаков, которые сплетаются вместе в ночной кошмар", – призналась знаменитость.
Что известно о скандале вокруг ЛаБафа
- В декабре прошлого года FKA Twigs подала на бывшего в суд и обвинила в насилии – физическом и эмоциональном. Певица добавила, что человек умышленно заразил ее венерической болезнью.
- Певица Sia рассказала, что ЛаБаф затащил ее в отношения обманом. Она назвала звезду "патологическим лжецом" и призналась, что он заверил, что не женат, чтобы затащить ее в постель.
- На фоне обвинений в насилии актер не будет претендовать на Оскар за роль в фильме Корнеля Мундруцо "Фрагменты женщины". Кроме того, его уволили из фильма "Не волнуйся, любимая", взяв на вакантное место певца Гарри Стайлза.
- После громкого скандала ЛаБаф начал стационарное лечение от алкоголизма и агрессии.
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