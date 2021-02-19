Впервые о насилии со стороны экс-возлюбленного Шайя ЛаБафа британская певица FKA Twigs заговорила в декабре прошлого года. В первом интервью после скандального заявления артистка поделилась новыми шокирующими деталями отношений с актером.

Исполнительница FKA Twigs (настоящее имя – Талия Дебретт Барнетт) заверила, что звезда "Трансформеров" устраивал безосновательные скандалы и унижал ее, покачнув самооценку.

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FKA Twigs о романе с Шаей ЛаБафом

Певица считает, что актер, как и многие абьюзеры, использовал хитрую тактику, чтобы оттолкнуть ее от близких и разрушить уверенность в себе, чтобы потом она не смогла от него уйти. Он требовал, чтобы девушка постоянно проявляла свои чувства, поэтому FKA Twigs была вынуждена целовать и касаться его заранее определенное количество раз в день.

Если она нарушала "соглашение", ЛаБаф устраивал ссоры. Кроме того, исполнительница должна была спать обнаженной и крепко прижиматься к нему ночью. Когда девушка отказывалась это делать, актер ставил ей в пример бывшую любовницу.

"Он будил меня и говорил, что я отвратительная, ужасная. Он будил меня среди ночи, и говорил, что как только я лежала с открытыми глазами, и думала, как бы его бросить. А я действительно только проснулась. Он хотел, чтобы я спала голой, потому что, если я этого не сделаю, то я отгораживаюсь от него", – вспомнила FKA Twigs.

In her first TV intv, @FKATwigs is opening up about her former relationship with Shia LaBeouf.



She accuses him of sexual battery, assault & inflicting emotional distress — allegations he denies.



Twigs told @GayleKing she's sharing her story to let others know they're not alone. pic.twitter.com/1LKx4oUiAQ — CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 18, 2021

В интервью изданию Elle знаменитость добавила, что экс-возлюбленный настаивал на том, чтобы перед сном они смотрели документальные фильмы о преступлениях – жестоких убийствах женщин и сексуальных домогательствах. Чрезмерный контроль и заботу мужчины она называет "любовной бомбардировкой".

Тогда артистка стала сомневаться в себе. Именно поэтому ей трудно было понять, в какой момент она стала жертвой домашнего насилия. FKA Twigs подчеркнула, что всем кажется, если бы все на самом деле было так плохо, то она бы давно сбежала от ЛаБафа. Однако девушка призналась, что ей было так плохо, что она не могла уйти.

"Домашнее насилие или жестокость – постепенный процесс, который набирает обороты шаг за шагом. Те, на кого направлено ​​подобное поведение, начинают осознавать, что они заслуживают такого отношения к себе. Это не одна небольшая вещь, а множество признаков, которые сплетаются вместе в ночной кошмар", – призналась знаменитость.

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