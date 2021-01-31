Назбирали полуниць: Влад Яма показав розваги з сім'єю в Маямі – фото

Український танцівник Влад Яма січневі канікули проводить в Маямі. Він поділився новими деталями відпочинку: днями сім'я відвідала місцеву ферму, де Влад, Лілія та Леон провели чудовий час.

Джерело: інстаграм Влада Ями, Лілії Ями

Відомий український танцівник та суддя шоу "Танці з зірками" перебуває на відпочинку в Маямі разом з дружиною Лілією та сином Леоном. Він активно публікує яскраві світлини із зимових канікул.

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Нові фото Влада Ями

Танцівник розповів, що днями він з сім'єю відвідав місцеву ферму в Маямі. Там вони стрибали на батуті, катались на тракторі, купили свіжих фермерських продуктів та навіть збирали полуниці. Він показав яскраві фото з сином та дружиною.

На кадрах Влад Яма позує в сірій футболці та леопардових сонцезахисних окулярах. Натомість Лілія обрала темну футболку та чорно-білі обтислі мінішорти з анімалістичним принтом. Леон постав перед камерою в сірій курточці. Сім'я була усміхненою, а в руках всі тримали полуниці.



Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями



Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями

Своїми враженнями від нових пригод поділилась і Лілія Яма. Дружина хореографа зізналась, що в цей день вони отримали неймовірну кількість позитивних емоцій, а полуниця була найсмачнішою. Також вона поділилась, як реагує на такі події 5-річний Леон.

"Як це неймовірно – показувати дитині на своєму прикладі, як можна радіти простим речам і отримувати задоволення від процесу разом. І що можна бути трохи дитиною, коли ти вже дорослий. Отримую неабияке задоволення, коли син помічає красиві речі навколо і каже: "Мамо, подивись, яке красиве сонце, чи місяць та зорі. Діти повністю віддзеркалюють нас", – розповіла Лілія Яма.

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