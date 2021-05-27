Найсексуальніші фото дівчини соліста Måneskin: гаряча добірка

Після перемоги італійського гурту Måneskin до головного вокаліста Даміано Давида прикута чимала кількість уваги. Стали відомі деталі його особистого життя – співак 4 роки зустрічається з Джорджією Солері.

Соліст італійського гурту-переможця Måneskin Даміано Давид понад 4 роки має романтичні стосунки із Джорджією Солері. Пара не афішує відносини в мережі, однак одного разу Даміано опублікував в інстаграм-сторіз фото з дівчиною і написав: "Через чотири роки вже можна сказати, правда?"

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Джорджія Солері працює моделлю та знімається у рекламних роликах. Також дівчина пише вірші та є феміністкою. У неї понад 219 тисяч підписників на сторінці в інстаграмі.

На особистій сторінці Джорджія Солері часто публікує відверті та еротичні світлини, що розбурхують уяву шанувальників. Кохана Даміано Давида як самостійно робить знімки, так і бере участь у сміливих фотосесіях. Здебільшого модель позує в мереживній спідній білизні, що вдало підкреслює її фігуру та пишні принади, та не соромиться оголювати груди у глибокому декольте.

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