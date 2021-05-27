Самые сексуальные фото девушки солиста Måneskin: горячая подборка

После победы итальянской группы Måneskin к главному вокалисту Дамиано Давида приковано достаточно большое количество внимания. Стали известны детали его личной жизни – певец 4 года встречается с Джорджией Солери.

Солист итальянской группы-победителя Måneskin Дамиано Давид более 4 лет состоит в романтических отношениях с Джорджией Солери. Пара не афиширует отношения в сети, однако однажды Дамиано опубликовал в инстаграм-сториз фото с девушкой и написал: "Через четыре года уже можно сказать, правда?"

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Джорджия Солери работает моделью и снимается в рекламных роликах. Также девушка пишет стихи и является феминисткой. У нее более 219 тысяч подписчиков на странице в инстаграме.

На личной странице Джорджия Солери часто публикует откровенные и эротические фотографии, которые будоражат воображение поклонников. Любимая Дамиано Давида как самостоятельно делает снимки, так и участвует в смелых фотосессиях. В основном модель позирует в кружевном нижнем белье, которое удачно подчеркивает ее фигуру и пышные прелести, и не стесняется обнажать грудь в глубоком декольте.

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