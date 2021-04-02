Найкращі книжки за рекомендаціями Alina Pash, які допоможуть віднайти себе

Джерело:"Новий канал"
Чимало зірок черпають своє натхнення з книг, і Alina Pash – не є виключенням. Артистка обожнює читати різноманітну літературу – від аюрведичних філософів до українських письменників.
Нещодавно Alina Pash випустила саундтрек до п'ятого сезону реаліті "Від пацанки до панянки", який "пробирає до мурашок". Якими книжками надихається і що радить почитати – Alina Pash розповіла Новому каналу на записі треку.
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Батько мені казав: "Аліно, читай зараз. Бо потім час спливатиме дуже швидко". І дякувати Богу, я зрозуміла, що в книгах є сенс. Вони допомагають мені побути наодинці з внутрішнім світом. Радила б читати різні жанри: від філософських книг до дитячих. Адже в кожному творі ти почуваєшся по-своєму,
– зазначила артистка.
Але є книжки, які останнім часом дуже вразили співачку.
Alina Pash / Фото пресслужби "Нового каналу"
Співачка радить зазирати і в дитячі книжки.
"Одна з таких – "Розбійник Пинтя у Заклятому місті". Це казка наче й написана для дітей, але там стільки образів, які і дорослі можуть зрозуміти. Я її прочитала за два дні на одному диханні", – каже Alina Pash.