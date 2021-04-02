Найкращі книжки за рекомендаціями Alina Pash, які допоможуть віднайти себе

Чимало зірок черпають своє натхнення з книг, і Alina Pash – не є виключенням. Артистка обожнює читати різноманітну літературу – від аюрведичних філософів до українських письменників.

Нещодавно Alina Pash випустила саундтрек до п'ятого сезону реаліті "Від пацанки до панянки", який "пробирає до мурашок". Якими книжками надихається і що радить почитати – Alina Pash розповіла Новому каналу на записі треку.

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Батько мені казав: "Аліно, читай зараз. Бо потім час спливатиме дуже швидко". І дякувати Богу, я зрозуміла, що в книгах є сенс. Вони допомагають мені побути наодинці з внутрішнім світом. Радила б читати різні жанри: від філософських книг до дитячих. Адже в кожному творі ти почуваєшся по-своєму,

– зазначила артистка.

Але є книжки, які останнім часом дуже вразили співачку.

"Необираюче усвідомлення" Джидду Крішнамурті. Мені дуже імпонує його філософія.

Джидду Крішнамурті. Мені дуже імпонує його філософія. Також дуже люблю українських письменниць. Перечитала "Марусю Чурай" , "Сніг у Флоренції" Ліни Костенко, "Лісову пісню" Лесі Українки.

, Ліни Костенко, Лесі Українки. Нещодавно прочитала Valse melancolique Ольги Кобилянської. Там три жіночі історії, які так тонко показують характер кожної героїні, що ти можеш їх приміряти на себе.

Ольги Кобилянської. Там три жіночі історії, які так тонко показують характер кожної героїні, що ти можеш їх приміряти на себе. А ще відкрила для себе вітчизняного письменника родом з Житомира Валерія Шевчука. Його роман "Сповідь" дуже вразив", – додала зірка.





Alina Pash / Фото пресслужби "Нового каналу"

Співачка радить зазирати і в дитячі книжки.

"Одна з таких – "Розбійник Пинтя у Заклятому місті". Це казка наче й написана для дітей, але там стільки образів, які і дорослі можуть зрозуміти. Я її прочитала за два дні на одному диханні", – каже Alina Pash.